Primer paso para acabar con los atascos en la antigua carretera de Cártama: este es el proyecto

Aunque tarde, el Ayuntamiento de Málaga da el primer paso para llevar a cabo un proyecto viario que urge desde hace varios años. Se trata ... de la obra para desdoblar el tramo de la vieja carretera A-7054 (avenida de Ortega y Gasset) entre Intelhorce y el cruce con la Hiperronda. Tres grandes operaciones residenciales que suman más de seis mil viviendas, dos grandes centros logísticos y un parque empresarial en proyecto hacen de este espacio de la ciudad uno de los pulmones de su desarrollo durante el próximo lustro. Sin embargo, la ampliación de este eje viario no ha comenzado todavía cuando ya han empezado a construirse los primeros bloques de pisos en Distrito Zeta (más de 3.400 viviendas) y Cortijo Merino (1.250).

Esta carretera es propiedad de la Junta, que llegó a redactar un proyecto de desdoblamiento que finalmente quedó en un cajón. En los últimos años, la Consejería de Fomento se ha desentendido de acometer esta actuación y ha argumentado que esta vía tiene ya un uso mayoritariamente urbano, por lo que considera que debe ser recepcionada por el Ayuntamiento. Y así lo ha asumido el equipo de gobierno local, que la ha recogido como propia en el Plan Especial de Infraestructuras y Servicios Básicos que tramita desde su aprobación inicial en el mes de septiembre del año pasado.

Más allá de esa cuestión formal, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha contratado a la consultora Narval Ingeniería para que adapte y actualice el proyecto de desdoblamiento de la A-7054 desde la glorieta en la confluencia con la carretera Azucarera-Intelhorce hasta Mercamálaga. Esta revisión, que tiene un presupuesto de 17.908 euros y un plazo de ejecución de siete meses, supone la primera piedra del camino que todavía tiene que recorrerse para alcanzar la ampliación de esta carretera, que a diario queda colapsada por la notable afluencia de tráfico que registra en horas punta. Según los datos de la Junta, soporta más de 15.000 vehículos cada día.

Esa intensidad circulatoria irá a más por las 700 viviendas que ya han empezado a construirse en Distrito Zeta y por las primeras obras para 168 en los suelos que ocupó la fábrica de Amoniaco (Cortijo Merino), a cargo de Neinor, una primera fase a la que en dos semanas se sumarán los trabajos para otros 168 pisos del proyecto Creative Homes Bulevar, junto a un parque y un centro comercial. Además, junto a esta operación residencial está prevista otra promovida por el Gobierno central para levantar 1.348 VPO en los terrenos de Buenavista, y un parque empresarial ideado por el Ayuntamiento en el espacio de la fallida exposición internacional de 2027.

Estudios de tráfico encendieron las alertas hace años

Estudios de tráfico realizados en los últimos años respecto a estos nuevos desarrollos han puesto de manifiesto la necesidad de que se desdoble este vial para que no se convierta en una ratonera. Uno de ellos ya advertía en 2020 de la necesidad de «prever (de hecho ya se está demandando en la situación actual, sin ningún desarrollo ni crecimiento adicional), el desdoblamiento de la avenida Ortega y Gasset» para darle continuidad al tramo ya ampliado hasta la glorieta de Intelhorce.

Asimismo, otro estudio similar de 2015 también recogía la «necesidad de poner en carga el desdoblamiento de la avenida de Ortega y Gasset, en fase de proyecto, con cuatro carriles por sentido (dos en la calzada principal más dos en vial de servicio)», y llegaba a alertar de que la situación del tráfico en esa zona llegaría a convertirse en «inviable» si se desarrollan los proyectos de Distrito Zeta e Intelhorce, donde se han ejecutado los centros logísticos de Mayoral y Amazon, sin que se lleven a cabo otros nuevos viales en sentido norte-sur previstos en el Plan General de Ordenación Urbanística para mejorar las conexiones del sector.

Según se describe en el Plan de Infraestructuras que tramita Urbanismo, el proyecto de ampliación de esta carretera supondría ensancharla hasta los 70 metros para que pueda albergar un tronco central de dos carriles por sentido separados por una mediana ajardinada de cuatro metros de anchura. Asimismo, dispondría de dos viales de servicio también con dos carriles cada uno, aceras exteriores y aparcamientos en línea. Igualmente, se contempla la posibilidad de reservar una plataforma para autobuses y vehículos de alta ocupación, y un carril exclusivo para bicicletas.

En la ficha relativa a este proyecto de desdoblamiento de la antigua carretera de Cártama, se apunta un presupuesto de 17,8 millones de euros, y se atribuye su financiación al propio Ayuntamiento, que soportaría el 50%, y a los promotores de los nuevos desarrollos, que se harían cargo del otro 50%. De este modo, la Junta quedaría eximida de tener que pagar esta intervención, en un vial que todavía es de su propiedad. La última postura de la Consejería de Fomento respecto a este proyecto pendiente es que se partiera desde cero con «la búsqueda de un convenio de cofinanciación» en el que se implicaran «todas las administraciones y entidades interesadas».