La antigua carretera de Cártama ya soporta más de 15.000 vehículos cada día. Marilú Báez

Primer paso para acabar con los atascos en la antigua carretera de Cártama: este es el proyecto

El Ayuntamiento se prepara para desdoblar un vial junto al que se construyen más de seis mil viviendas y existen dos centros logísticos

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:42

Aunque tarde, el Ayuntamiento de Málaga da el primer paso para llevar a cabo un proyecto viario que urge desde hace varios años. Se trata ... de la obra para desdoblar el tramo de la vieja carretera A-7054 (avenida de Ortega y Gasset) entre Intelhorce y el cruce con la Hiperronda. Tres grandes operaciones residenciales que suman más de seis mil viviendas, dos grandes centros logísticos y un parque empresarial en proyecto hacen de este espacio de la ciudad uno de los pulmones de su desarrollo durante el próximo lustro. Sin embargo, la ampliación de este eje viario no ha comenzado todavía cuando ya han empezado a construirse los primeros bloques de pisos en Distrito Zeta (más de 3.400 viviendas) y Cortijo Merino (1.250).

