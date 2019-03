Astenia: cuando la primavera es la enemiga El dolor de cabeza es uno de los síntomas de la astenia primavera. / SUR Malestar general, cansancio, somnolencia, irritabilidad y dolor de cabeza son los síntomas principales de la astenia primaveral ÁNGEL ESCALERA Málaga Sábado, 30 marzo 2019, 00:38

La llegada de la primavera debería ser recibida como una sensación agradable, porque se incrementan las horas de luz, el tiempo es mejor y los días son más largos, pero hay personas que se sienten bajas de energía, somnolientas, desganadas o tristes en el inicio de esta estación. Esos síntomas se conocen bajo el nombre genérico de astenia primaveral. Aunque no hay una evidencia científica que explique su aparición y los médicos no la consideran una enfermedad, la astenia primaveral es un trastorno bastante frecuente en estas fechas. Su causa se relaciona con el proceso de adaptación que vive el cuerpo durante el cambio de estación.

La psicóloga Eva Ugarte, que pertenece al equipo médico del comparador de seguros iSalud.com, explica que la llegada de la primavera implica un aumento de las horas de luz, cambios en el tiempo e incluso modificaciones en la rutina diaria. Esto hace que muchas personas padezcan astenia primaveral en mayor o menor grado. La psicóloga, no obstante, deja claro que no es un trastorno preocupante, ya que no se prolonga demasiado en el tiempo y desaparece por sí solo.

Además del malestar general, entre los síntomas de la astenia primaveral también están la irritabilidad, el dolor de cabeza, la dificultad para concentrarse o la falta de memoria. Esos síntomas pueden combatirse con una correcta alimentación, la práctica deportiva y un buen descanso. Así, los expertos recomiendan mantener una alimentación sana y equilibrada, porque es beneficioso para el organismo. En caso de sufrir los efectos de la astenia primaveral es aconsejable introducir en la dieta alimentos que aporten energía, como son los cereales, las legumbres o los pescados azules como el atún o el salmón. Igualmente, es conveniente el consumo de frutas y verduras. En este apartado la mejor elección es optar por los productos de temporada, es decir, albaricoques o fresas, espinacas, rábanos o endibias. «Aparte, debemos evitar abusar de sustancias estimulantes como el alcohol, el café o el té. Para hidratarse lo más recomendable es beber agua o sustituirla o complementarla con infusiones o zumos naturales, por ejemplo», señala la psicóloga Eva Ugarte.

Las molestias, causadas por el cambio de estación, no se prolongan demasiado tiempo y desaparecen por sí solas

Otra cuestión que favorece la eliminación de la astenia primavera es la práctica de ejercicio físico. A ese respecto, en la medida de lo posible, la psicóloga recomienda hacer deporte al aire libre: montar en bicicleta, correr o simplemente pasear. Igualmente, esta experta del equipo médico de iSalud.com recuerda: «Las actividades vinculadas con la relajación, como es el caso del yoga, son otra opción que podemos elegir y que igualmente ayuda a mejorar el estado de ánimo de una persona».

A una buena alimentación y a la práctica de ejercicio físico se une descansar bien, un hecho que cuando se padece astenia primaveral cobra aún más importancia. «Una buena higiene siempre es clave, pero en este caso es crucial dormir y descansar todo lo que la persona necesite para que vuelva a sentirse llena de energía», indica Ugarte. Otro consejo pasa por hacer pequeños descansos de cinco minutos durante la jornada laboral, lo que favorecerá que el día sea más llevadero.