El Ayuntamiento de Málaga se endeudará en 12 millones de euros para garantizar nuevas inversiones en la ciudad Quieren reducir el ruido en el túnel de la Alcazaba. / SUR La financiación con créditos permitirá contratar las obras aunque el presupuesto de este año solo esté en vigor unos cuatro meses JESÚS HINOJOSA Málaga Jueves, 27 junio 2019, 23:29

El equipo de gobierno municipal ha tomado buena nota de lo que sucedió con una buena parte de las inversiones contempladas en el presupuesto del año pasado, que no se pudieron contratar más allá del 31 de diciembre porque la validez de las cuentas caducó y la Intervención del Ayuntamiento se encargó de recordar que lo que no se adjudique antes de Nochevieja tiene que dejarse para un siguiente presupuesto o financiarse con partidas del remanente financiero no se activan hasta la siguiente primavera. Así, en el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para este año, cuya tramitación ha retomado el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, se ha preocupado de que las nuevas inversiones proyectadas, y que por tanto dependen de un proceso previo de contratación para poder ejecutarse, queden financiadas con préstamos por un importe total de 12 millones de euros. De este modo, al quedar sustentadas por créditos bancarios, podrán contratarse más allá de los cuatro meses que se calcula que estarán en vigor las cuentas locales, que serán aprobadas en un pleno de julio y no se pondrán en marcha al menos hasta agosto.

Del presupuesto de 26,7 millones de euros de inversiones de la Gerencia Municipal de Urbanismo –que ayer fue aprobado con el voto en contra del PSOE–, 5,3 millones están financiados con préstamos que debe concertar el Consistorio en los próximos meses, y 11 millones de euros con el dinero que abonó Unicaja en enero a cuenta del convenio asociado al desarrollo de la urbanización Sánchez Blanca. Así, las obras asociadas a esas fuentes de financiación podrán contratarse más allá del 31 de diciembre próximo sin problema alguno. Es el caso del millón de euros que se reserva para el Auditorio, si bien este proyecto está pendiente de un acuerdo político previo entre administraciones para reactivarlo; de 500.000 euros para un centro cívico en el entorno del Altozano o la calle Lagunillas; 430.103 euros para la mejora de Lagunillas; 410.000 euros para el proyecto cultural previsto en la antigua cárcel de Cruz del Humilladero; y 200.000 euros para las medidas de reducción del ruido en el túnel de la Alcazaba (Urbanismo licitó esta obra el año pasado pero no recabó oferta alguna), entre otras actuaciones.

En el caso del área de Deportes, los préstamos garantizarán las mejoras para reabrir la piscina del Puerto de la Torre (965.539 euros), reformas en el campo de fútbol de Guadalmar (500.000 euros) y el proyecto para un centro de patinaje junto a la Ciudad de la Justicia (500.000 euros).

Ásilo de los Ángeles

Y dentro de la gestión del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), se 'salvan' las partidas para la rehabilitación del Asilo de los Ángeles (316.268 euros), la primera fase de la recuperación de la casa natal de Cánovas del Castillo para la Fundación Cánovas (136.924 euros), la reforma del Hospital Noble para albergar departamentos vinculados a la ONU (200.000 euros), el aislamiento acústico de las pistas del colegio Lex Flavia (150.000 euros) y la rehabilitación integral de la Casona del Parque, sede principal del Ayuntamiento, con una primera reserva de 103.759 euros para la elaboración del proyecto y los análisis previos, a la que el equipo de gobierno prevé sumar 3,3 millones más en los próximos años para las obras.