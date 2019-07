El presidente de Nuevo San Andrés segunda fase invita al alcalde a vivir una semana en su barrio para que vea las deficiencias De izquierda a derecha, Sguiglia, Enamorado, Zorrilla y Macías. / P. Q. Adelante Málaga lleva una iniciativa para mejorar este y otros barrios de la ciudad, que se verá mañana en el pleno PILAR R. QUIRÓS Málaga Miércoles, 24 julio 2019, 13:33

En la sesiones plenarias, vía participación ciudadana y colectiva, ha habido casi de todo, pero nunca hasta ahora se había dado la circunstancia que habrá en la de mañana por la que el presidente de la Asociación de Vecinos de la barriada Nuevo San Andrés Segunda Fase, Juan Antonio Enamorado, invite al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a pasar una semana viviendo en un piso de la zona para ver las deficiencias y necesidades que tiene el barrio. Concretamente, la vivienda que le cederían (y le proporcionaría alimentación a través de tuppers, como dijo) está en la calle Caleritos, número 10. Se trata de un piso de 83 metros cuadrados construidos, con tres habitaciones y un baño.

Enamorado intervenía durante la exposición de la iniciativa del grupo municipal Adelante Málaga (coalición de Podemos e IU), que expresamente pedirá una serie de mejoras en esta barriada y en otras de la ciudad, y explicaba las enormes deficiencias que tiene su barrio, que fue creado inicialmente a través de una cooperativa. Explicó que la acera está llena de mugre y está pegajosa, «que ni echando horas extra cuando este partido presentó la iniciativa en la calle, y a marchas forzadas de miembros de Limasa, han conseguido mejorarla»; que el césped artificial de una zona de Parques y Jardines está lleno de cacas de perros, y no se limpia desde hace ocho meses literalmente; que hay una zona llena de escombreras que es un punto limpio urbano ilegal, como decía irónicamente; que el parque infantil tiene dos papeleras que se llenan durante el fin de semana y nadie vacía hasta el lunes generando una gran suciedad; que las ratas andan como personas por el barrio; que no hay contenedores de reciclaje; que en la zona conocida como la piscina debería crearse un parque canino, con zonas verdes y que la juventud necesitaría un espacio donde estar; así como que no tienen policía de barrio o que el Ayuntamiento le ha cedido el pabellón deportivo (Gibraljaire) a la federación de fútbol sala y que no lo mantienen.

Al ser interpelado el alcalde de Málaga Francisco de la Torre sobre esta cuestión explicó que Juan Antonio Enamorado sólo tiene que pedir una cita con él cuando quiera hacerle llegar algún asunto, y que en rehabilitación de los bloques de esa barriada el Ayuntamiento ya estaba invirtiendo dos millones de euros. En cuanto a la invitación durante una semana a vivir en la barriada Nuevo San Andrés segunda fase, afirmó que «no quería crear problemas de habitabilidad», y cuando se le explicó que sería una vivienda para él sólo, puntualizó que hay muchas familias en Málaga a las que le vendría muy bien esa casa que está vacía.

En esta línea, De la Torre dijo que, aunque toda la información sobre la citada barriada la daría de forma detallada el concejal de Carretera de Cádiz, Luis Verde en el pleno, que en esta zona se habían realizado aparcamientos, un centro para mayores, se había rehabilitado un polideportivo en ruinas, como el de Gibraljaire, que gestiona efectivamente la federación de fútbol sala y que está abierto a los vecinos, y estaban en marcha las mejoras en el parque infantil Estefanía y Aarón. Terminó diciendo que ni en educación ni en vivienda la Junta, del PSOE, y en algunos años de Izquierda Unida, había hecho su trabajo, y que en Málaga en estos años se habían construido 5.300 viviendas frente a las 50 de la Junta. Y, para finalizar, puntualizó que ahora muchos de los problemas que tienen las barriadas, en lo que respecta vivienda y trabajo, son por culpa de la educación, ya que en Andalucía todavía existe un 23% de abandono escolar.