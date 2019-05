Cs presenta su lista convencido de que será a ellos a los que habrá que apoyar Foto de familia de los candidatos de Cs a las municipales / ñito salas El cabeza de lista, Juan Cassá, insiste en su 'no' al PP en el caso de que sigan en las listas Porras y Pomares y se muestra abierto a dialogar «con el resto de partidos» ANA PÉREZ-BRYAN Viernes, 3 mayo 2019, 12:32

Una vez despejadas las dudas en torno a la lista con la que concurrirán a las municipales, un proceso que Ciudadanos apuró hasta el último momento, los candidatos se han reunido esta mañana en el parque de la Balsa de Decantación, en el distrito de Teatinos, para poner rostro a la foto de familia y para fijar las posiciones que marcarán su campaña del 26M. Y más allá del programa electoral, las preguntas -también en el caso del partido naranja- vuelven a girar en torno a los pactos que a todas luces serán necesarios tras la convocatoria electoral. En este escenario complejo y fragmentado a ambos lados del espectro ideológico, el líder de la lista, Juan Cassá, coincide con el resto de partidos a la hora de mostrarse cauto pero deja un mensaje claro como punto de partida: «Serán ellos los que nos tendrán que apoyar a nosotros».

Así lo ha destacado esta mañana rodeado de sus candidatos, «mujeres y hombres de la sociedad civil que en ocasiones han dedicado su tiempo libre a hacer grande este proyecto, y que vienen sin mochilas» y que tratarán de elevar el techo del 20% de los votos que han logrado en la capital en las últimas municipales. A pesar de que también asumen que los resultados no son extrapolables a la escena local, Cassá ha insistido en que la de su partido «es una marca al alza», sobre todo en distritos como Málaga Este, Teatinos, Carretera de Cádiz o Churriana.

En este escenario, el número uno del partido naranja se ha mostrado convencido de que «Cs es el dique de contención frente a los populismos, y además la alternativa a un Francisco de la Torre cansado, caduco y sin ideas». «Somos un partido ejecutivo, joven, moderno y con las ideas claras», ha destacado Cassá entrando de lleno en el balance de cuatro años en el Ayuntamiento «en los que hemos cerrado 25 acuerdos presupuestarios, hemos liderado dos comisiones de investigación y hemos dejado un mensaje claro de que somos un partido serio». O lo que es lo mismo, que pone líneas rojas frente «a los que no cumplen», ha añadido el candidato para aludir directamente al propio alcalde y a la ruptura del pacto de investidura porque -ha insistido Cassá- «el alcalde no cumple lo que firma». Lo recordaba en referencia a la inclusión en las listas populares de Teresa Porras y Francisco Pomares, investigados ambos en el denominado 'caso Villas del Arenal' y que fue el origen de este fin del acuerdo en la Casona a pesar de que el documento al que se ha referido el líder de Cs sobre la presencia de imputados en listas fue ratificado por la cúpula regional de ambas formaciones y no específicamente por la local.

En su lectura de los pactos que podrían fraguarse en el Ayuntamiento tras las municipales, Cassá ha eludido referirse específicamente a Vox; no así al PP o al PSOE, «que posiblemente serán los que tengan que apoyarnos a nosotros e investir a Ciudadanos como alcalde». Además, el cabeza de lista del partido naranja ha cerrado la puerta a un acuerdo con el PP en el caso de que el alcalde mantenga en sus listas a Porras y a Pomares. «No entraremos a cogobernar con un partido político que ampara a imputados por corrupción», ha insistido Cassá, que a la inversa (en el caso de que sea el PP el que tenga que apoyarlos a ellos) ha sostenido que «el apoyo es libre».

Con respecto al resto de partidos, en especial con los socialistas, Cassá ha destacado que «las relaciones son muy fluidas» y que como «partido que demuestra que puede llegar a acuerdos», no cierra la puerta a ninguna formación a la hora de cerrar pactos. «No excluiremos a nadie», ha añadido poniendo el límite en el «respeto a la constitución». «Vox tengo entendido que es constitucionalista, dependerá de las peticiones; pero ahora no estamos en eso, sino en ser la lista más votada», ha zanjado Cassá sobre el capítulo de pactos.

«Cs lleva cuatro años en la institución y eso nos permite presentarnos como una alternativa solvente para Málaga,basada en la innovación, las nuevas tecnologías, el turismo y la búsqueda de nuevos modelos. Una Málaga solidaria, animalista y que no deje atrás a las personas que lo pasan mal«, ha añadido Cassá sobre las líneas maestras de su programa electoral y acompañado, en primera fila, por los candidatos que más opciones tienen de hacerse con un acta de concejal. En este sentido, y si sus encuestas se cumplen, Cs opta a doblar la representación en la Casona, de tres a seis ediles, de modo que podrían entrar en el Ayuntamiento Noelia Losada (2), Alejandro Carballo (3), María Jesús Palacios (4), José Luis Paradas (5) y Gemma Palomo (6).

«Vamos a hacer una campaña propositiva y en positivo, porque nosotros hablamos bien de Málaga», ha avanzado Cassá, quien ha confirmado que el hastag de su formación será #hablamosbiendeMálaga.