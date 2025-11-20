PP y Vox aprueban cara al 25N en Málaga «revisar el modelo de protección de las mujeres basado en la ideología de género»

Por vez primera desde que Vox llegó al Ayuntamiento de Málaga, el PP y este partido más a su derecha, se han puesto de acuerdo ... para aprobar una iniciativa del primero para que se «revise el modelo de protección a las mujeres basado en ideología de género y sustituirlo por un sistema eficaz centrado en la víctima, revisando los errores del sistema COMETA (pulseras antimaltrato), corrigiendo las graves deficiencias detectadas y auditando externamente el uso de los fondos públicos destinados a políticas de igualdad priorizando la seguridad, la prevención y la protección real de las mujeres».

Este era el primer punto de la moción que presentaba por la vía de urgencia Vox, una propuesta que fue enmendada por el concejal de Derechos Sociales, Paco Cantos, quien cambió el verbo 'poner fin' por 'revisar', en lo que supone, de todas formas, un importante punto de inflexión, y que suponía que a la bancada de la izquierda se le quedase la cara de póker con este giro. El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, exponía su iniciativa diciendo que no iban a respaldar la iniciativa socialista, «ningún texto de lo que nos llevan imponiendo desde hace 20 años a la sociedad española», lo que tachó de un ritual ideológico y criticó que las mujeres estén, a su juicio, menos protegidas, de tal forma que «con Pedro Sánchez, las agresiones sexuales son un 200% más, y los delitos sexuales, un 81%» y puso de ejemplo el caso de Alicante, en el que una mujer de 50 años había sido torturada y violada en un narcopiso por argelinos.

La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez le indicaba a Alcázar que parecía que no supiese contar, indicando que desde 2003, en el que se empezaron a contabilizar las mujeres muertas por violencia de género, hubo 71 casos, y este año 2025, hasta la fecha, 33 mujeres muertas menos. «No se puede hablar de fracaso; los responsables del aumento de la violencia de género son ustedes y su discurso negacionista», que le dijo a Alcázar mirándole, y que «han provocado que sólo denuncien el 20% de las mujeres y tarden ocho años y medio en hacerlo porque piensan que no las van a a creer. Dígale a la familia de Diana Quer o a Marta del Castillo que sus asesinos son inmigrantes». En cuanto a las quejas que le exponía Alcázar acerca de los chiringuitos feministas, afirmó: «El dinero malgastado es en el chiringuito oficina antiaborto de Sevilla, en el que la trabajadora, que iba como candidata al Senado por Vox, se lleva un 30% del presupuesto».

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, decía de Alcázar que «era un pozo de rigor» y le achacaba la involución y el impacto en las políticas de igualdad los discursos de su partido, y puso un ejemplo de su sobrina, que, dijo, pedía hablar en el instituto, donde sólo lo estaban haciendo sus compañeros hombres, y le dijeron: «Cállate feminazi». «El aumento e impacto de sus discursos negacionistas atacando y cuestionado al movimiento feministas acaba naturalizando los discursos machistas. Las agresiones sexuales a las mujeres no es una cuestión de las mujeres, nos atañe también a los hombres», puntualizó.

El PP llevará una moción institucional al pleno con motivo del 25N

Por su parte, el concejal de Derechos Sociales, Paco Cantos, les afeó a los grupos municipales que no fuesen capaces de esperar la iniciativa que se presenta todos los años en el pleno y que se canaliza a través del Consejo de la Mujer, «una moción única e institucional» y añadió: «No usemos a las mujeres para réditos políticos; alcemos la voz de lo que verdaderamente pensamos», indicó. Cantos no dudó en su última vuelta en sacar a colación al tito Berni, Koldo y Ábalos, que obviamente salieron a relucir por su vinculación con la prostitución, y de esta forma contestaba a la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, que en la presentación de su iniciativa habló de Isabel Ayuso, que mandaba a las mujeres a abortar a otro sitio, o que puso sobre la mesa las declaraciones del alcalde de Alpedrete, del PP (que más tarde él mismo retiró ante la presión mediática), diciendo que el caso del crimen machista en su pueblo, el hombre quería mucho a su mujer su mujer, de 60 años, a la que le dio decenas de puñaladas.

Se ve que desde la película 'La maté porque era mía' (1993), del cineasta francés Patrice Leconte, poco o casi nada hemos aprendido. Como muestra, la comisión de Derechos Sociales de este jueves en la que, una vez más, 'el y tú más' sigue patente cuando se trata simplemente de defender algo esencial: que no maten a las mujeres por el mero hecho de serlo. Madres, hijas, primas, sobrinas, abuelas, amigas...lo que se ha dado en llamar violencia de género, que es matar a una mujer por el mero hecho de serlo.

Se ha aprobado también, entre otros puntos tanto del PSOE como de Vox, uno socialista para que el Ayuntamiento de Málaga «inste a la Junta de Andalucía a que en el marco del II Pacto de Estado contra la Violencia de Género contemple desarrollar un protocolo autonómico propio frente a la violencia vicaria en coordinación con la Administración de Justicia, los servicios sociales, educativos y sanitarios, que permita la detección temprana para la protección de los hijos de las mujeres víctimas».