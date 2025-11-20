Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la comisión de Derechos Sociales, el concejal del área en la bancada de la derecha, Paco Cantos, y a la derecha de esta imagen, los miembros de la oposición.

PP y Vox aprueban cara al 25N en Málaga «revisar el modelo de protección de las mujeres basado en la ideología de género»

Es la primera vez que ambos partidos coinciden en esta idea en el Ayuntamiento, exigen revisar los errores del sistema de las pulseras antimaltrato y que se auditen los fondos de políticas de igualdad

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

Por vez primera desde que Vox llegó al Ayuntamiento de Málaga, el PP y este partido más a su derecha, se han puesto de acuerdo ... para aprobar una iniciativa del primero para que se «revise el modelo de protección a las mujeres basado en ideología de género y sustituirlo por un sistema eficaz centrado en la víctima, revisando los errores del sistema COMETA (pulseras antimaltrato), corrigiendo las graves deficiencias detectadas y auditando externamente el uso de los fondos públicos destinados a políticas de igualdad priorizando la seguridad, la prevención y la protección real de las mujeres».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  7. 7

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  10. 10 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur PP y Vox aprueban cara al 25N en Málaga «revisar el modelo de protección de las mujeres basado en la ideología de género»

PP y Vox aprueban cara al 25N en Málaga «revisar el modelo de protección de las mujeres basado en la ideología de género»