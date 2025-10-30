Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La portavoz popular, Elisa Pérez de Siles. Ñito Salas

El PP reconoce «el error» en el cribado del cáncer de mama y tumba las iniciativas de la oposición en el pleno de Málaga

El equipo de gobierno municipal del PP votó en contra de que se hiciera una auditoría y otras medidas, pero expuso que ya dimitió la consejera de Salud, que se depurarán más responsabilidades y que el plan de refuerzo que está en marcha

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:12

Era la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, la que le decía al alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que su grupo, el PP, ... llevaba mociones sobre los Cercanías y la Red eléctrica, ambas competencias del Gobierno y que se debatían en el pleno de la ciudad, y que el cribado del cáncer de mama debía tratarse también porque afectaba también a las mujeres malagueñas. Y así se hizo, se debatió en profundidad y esta vez no llegó la sangre al río, algo que se agradeció tratándose de un tema tan sensible. Más allá de que la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, pusiera de ejemplo a la mujer y a la madre de Dani Pérez, y de que no las fueran a informar porque ese fue el protocolo que puso en marcha la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, en 2011, que enervó al socialista por lo poco adecuado de entrar en el ámbito personal, que detrás de esto hizo una defensa a ultranza de la sanidad pública, aunque pasó de puntillas por el dichoso protocolo, al que también se refirió la concejala popular, Elisa Pérez de Siles.

