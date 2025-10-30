El PP reconoce «el error» en el cribado del cáncer de mama y tumba las iniciativas de la oposición en el pleno de Málaga

Era la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, la que le decía al alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que su grupo, el PP, ... llevaba mociones sobre los Cercanías y la Red eléctrica, ambas competencias del Gobierno y que se debatían en el pleno de la ciudad, y que el cribado del cáncer de mama debía tratarse también porque afectaba también a las mujeres malagueñas. Y así se hizo, se debatió en profundidad y esta vez no llegó la sangre al río, algo que se agradeció tratándose de un tema tan sensible. Más allá de que la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, pusiera de ejemplo a la mujer y a la madre de Dani Pérez, y de que no las fueran a informar porque ese fue el protocolo que puso en marcha la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, en 2011, que enervó al socialista por lo poco adecuado de entrar en el ámbito personal, que detrás de esto hizo una defensa a ultranza de la sanidad pública, aunque pasó de puntillas por el dichoso protocolo, al que también se refirió la concejala popular, Elisa Pérez de Siles.

Antes del debate, la responsable de la secretaría de la Mujer de CC.OO., María José Prados o la representante de Marea Blanca Obdulia Cruzado hicieron un alegato por la sanidad pública y criticaron las listas de espera y los recortes, y exigieron «se publiquen los datos (del programa del cribado del cáncer de mama) y se aclare lo sucedido, y que se cite de manera urgente a todas las mujeres afectadas por esta prueba», que afirmó Prados, que precisamente aludía a varios de los puntos de la oposición que pedían una auditoría, mejora del sistema y asunción de responsabilidades políticas, puntos todos que el equipo de gobierno del PP tumbó sin ni siquiera realizar enmiendas, como en otras ocasiones.

La portavoz Elisa Pérez de Siles indicó que «el tenor literal de las mociones son dantescos e infames» y puso de ejemplo la moción popular que llevaron cuando se detectaron los fallos en las pulseras antimaltrato, «que eran propositivos y que usted señora Morillas votó en en contra» (en realidad se abstuvo), lo que le sirvió para decir que en este caso había dimitido la consejera de Salud, Rocío Hernández, (no así la ministra de Igualdad, Ana Redondo). Indicó que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, había informado de que se asumirían más responsabilidades por el que reconoció como «un error que no se tenía que haber producido, y que deseamos que no se vuelva a producir y trasladamos nuestro cariño y solidaridad a todas las mujeres, que es lo único que importa a este equipo de gobierno», que indicó la portavoz popular. Subrayó que hay un plan de 100 millones de euros en un plan para reforzar el diagnóstico precoz del cáncer de mama, que se iban a incorporar 700 sanitarios más, y que mientras que criticaban la privatización del SAS la primera que hizo conciertos fue María Jesús Montero, que como exconsejera de Salud (y futura candidata a la presidencia de la Junta) en este pleno ha estado hasta en la sopa, y a la que el PP y el PSOE le achacaron 500 millones de euros de conciertos con la privada.

El portavoz socialista Dani Pérez subrayó los «fallos, errores, nefasta gestión y negligencia» de la Junta en esta crisis sanitaria, y reiteró que esta era la punta del iceberg de los fallos del sistema del SAS, y que la estrategia del PP era dañarlo para derivar pacientes a la privada, que tenían que forzar «un fallo sistémico» al tiempo que también mostró «su apoyo y empatía a las víctimas». La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, afirmó que la culpa «es del bipartidismo del PP y del PSOE» y subrayó el fallo del programa «del que no se conocía su magnitud real», y también pidió la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al igual que el socialista y la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, aunque esta cuestión en concreto no estuviese en ninguno de los puntos de la iniciativa de la coalición de IU y Podemos.

Por último, Morillas entró a criticar al alcalde, como ya hiciera el miércoles porque no «había dicho ni mu; entiendo que debe ser difícil que su gestión (la del PP) ha puesto la vida de muchas mujeres en riesgo», y puso sobre la mesa, al igual que hiciera Dani Pérez, que la asociación Amama había indicado que podía haber 20.000 mujeres afectadas. También achacó Morillas a la privatización los errores del sistema, a lo que Pérez de Siles le indicó que la Junta sólo dedicaban un 7% a los conciertos privados mientras que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, destinaba un 20%. Finalmente, como Pérez de Siles ya había adelantado, el PP votó en contra de las tres mociones de la oposición, PSOE, Vox y Con Málaga, que no salieron adelante por la mayoría absoluta que tiene el equipo de gobierno (17 frente a 14).