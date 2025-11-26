El PP deja a Vox de lado y sólo aprobará la moción del Consejo de la Mujer para el 25N

La celebración del 25N, del Día de la Eliminación de la Violencia de Género, en el Ayuntamiento de Málaga, se ha vuelto algo tortuosa. Antes ... de que entrara Vox como tercera fuerza no se habían roto los consensos para aprobar iniciativas institucionales con motivo del Día de la Mujer (8M) y del Día de la Eliminación de la Violencia de Género. El modus operandi había sido que el Consejo de la Mujer, un órgano de participación ciudadana con más de un centenar de colectivos representados, elaboraba las iniciativas a pleno, el área de Derechos Sociales les daba forma de moción y las elevaba a todos los grupos para que la firmasen y tuviesen el marchamo de institucional para ser aprobadas en el pleno, pero desde que llegó Vox esta opción se volvió imposible. Este grupo a la derecha de la derecha rompe el consenso institucional en estas cuestiones y está entre sus planteamientos programáticos. No es algo que quieran disimular, ni que escondan.

Pero, ¿qué es una moción institucional y por qué es tan importante? Es una iniciativa que firman todos los grupos municipales, a través de sus portavoces, y que representa a la institución, a toda la Corporación.

El equipo de gobierno del PP presentará este miércoles la iniciativa del 25N con vocación institucional, pero como no contará con el apoyo de Vox, ya se han guardado en la manga, es decir tramitarla a través de una moción propia urgente. Con esta iniciativa, expresión de la voluntad del Consejo de las Mujer, el PP dejará de lado la propuesta de Vox que aprobó con enmiendas para «revisar (poner fin era el texto original) la ideología de género». Esta es la forma despectiva que tienen los voxistas de llamar el trabajo que hacen las feministas, una forma enrevesada de hacerlo ya que utilizan su propio vocabulario para criticar y socavar el trabajo que hacen.

En la iniciativa, se exige tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia machista

Por eso, el PP, tal y como le pidió la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez y otras mujeres en el Consejo de la Mujer, sacará a Vox y de la ecuación y votará en contra de la iniciativa que presentó en la comisión de Derechos Sociales, la misma que presentarán, por segunda vez, al pleno de este jueves. El equipo de gobierno del PP se ceñirá a la moción de consenso del Consejo de la Mujer, que refleja el manifiesto del 25N, en el que se llama a la tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia machista, protección integral de las víctimas, prevención y formación contra la violencia a las mujeres en el ámbito educativo, mayor dotación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la prevención y protección de las mujeres, coordinación institucional y transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de políticas de igualdad y contra la violencia de género. El manifiesto del 25N, en forma de iniciativa, cuenta con el apoyo del PP, que presenta la moción urgente, PSOE y Con Málaga.

El 25N se ha teñido aún más de luto en Málaga, si cabe, por el asesinato el pasado sábado a puñaladas de María Victoria, de 60 años, en Rincón de la Victoria, a manos de su exmarido, que ha entrado en prisión. La Corporación guardó el lunes un minuto de silencio.

Ampliar El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, y el líder del PSOE Dani Pérez, con otros concejales y miembros de Limasam.

PSOE y Con Málaga. Piden en el pleno que el gerente de Limasam dimita

Tras reunirse con el comité de empresa de Limasam, los grupos municipales del PSOE y de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) en la capital presentaron este martes una moción ordinaria conjunta, que llevarán al pleno de este jueves para pedir al alcalde Paco de la Torre la destitución o la dimisión de Raúl García Paine. El socialista Dani Pérez y el líder de Con Málaga, Nico Sguiglia, criticaron el grave deterioro del clima de trabajo con «denuncias por acoso laboral e incluso una denuncia por presunto acoso sexual».

El portavoz socialista, Dani Pérez, criticó que la gerencia, con Raúl García Paine al frente y con la delegación política de la concejala Teresa Porras, «ha deteriorado de forma alarmante el respeto interno, las relaciones laborales y la colaboración entre trabajadores y dirección«. El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, portavoz de Con Málaga, ha calificado la gestión del gerente García Paine de »absolutamente negligente» , señalando que dirige la empresa municipal de limpieza «a pesar de cobrar 118.000 euros al año, 25.000 más que el alcalde y casi 30.000 más que el presidente del Gobierno».

Por parte de los trabajadores, el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, explicó que «la situación en la empresa es irreconocible e insoportable desde hace meses». Subrayó que la evaluación psicosocial, cuyos resultados fueron comunicados de forma tardía, «refleja una realidad lamentable y preocupante», confirmando que existen denuncias presentadas por acoso laboral y un presunto caso de acoso sexual. «La trabajadora está pasando por un momento muy difícil, y la dirección conocía el caso sin haber actuado», como reprochó a la gerencia de Limasam.