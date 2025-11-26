Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Minuto de silencio este lunes por el asesinato de María Victoria en Rincón de la Victoria. Hay representantes del PP, PSOE y Con Málaga. Vox no ha asistido, aunque en otras ocasiones sí se ha sumado. P. R. Q.
El PP deja a Vox de lado y sólo aprobará la moción del Consejo de la Mujer para el 25N

El grupo popular votará en contra de la iniciativa que Vox repetirá en el pleno para «poner fin a la ideología de género». PSOE y Con Málaga piden la destitución del gerente de Limasam, Raúl García Paine

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:07

La celebración del 25N, del Día de la Eliminación de la Violencia de Género, en el Ayuntamiento de Málaga, se ha vuelto algo tortuosa. Antes ... de que entrara Vox como tercera fuerza no se habían roto los consensos para aprobar iniciativas institucionales con motivo del Día de la Mujer (8M) y del Día de la Eliminación de la Violencia de Género. El modus operandi había sido que el Consejo de la Mujer, un órgano de participación ciudadana con más de un centenar de colectivos representados, elaboraba las iniciativas a pleno, el área de Derechos Sociales les daba forma de moción y las elevaba a todos los grupos para que la firmasen y tuviesen el marchamo de institucional para ser aprobadas en el pleno, pero desde que llegó Vox esta opción se volvió imposible. Este grupo a la derecha de la derecha rompe el consenso institucional en estas cuestiones y está entre sus planteamientos programáticos. No es algo que quieran disimular, ni que escondan.

