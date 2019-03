Aquí no se posa ni Blas La operación. / Pilar R. Quirós La Casona del Parque Curiosidad ante los dos operarios que se elevan con una grúa en la fachada:ponen un sistema electroestático para evitar que las aves aniden PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 25 marzo 2019, 00:29

No lo nieguen. En este país, no sabemos si es extrapolable al mundo entero, hay una extrema curiosidad por las obras y movimientos de artefactos varios. ¿Qué están haciendo allí? Y allá que van todos los interesados, entre ellos los sufridos pensionistas que ahora reclaman lo suyo, para ver cómo se fragua tal o cual edificio, muro, luminaria o lo que se tercie. Ese instinto de portera (perdón por las afectadas) que tiene casi todo españolito de a pie bien grabado a fuego.

Pues bien, estos días hay una grúa autónoma que sube y baja por el lateral de la fachada, y que justamente lo hace en la planta primera, y precisamente en el córner donde se sitúa el despacho del alcalde, Francisco de la Torre. Así que las preguntas dentro y fuera de la Casona no cesan. ¿Qué estarán haciendo? Como además no se vislumbra nada especial en el movimiento, los que no se atreven a preguntar pues ahí andan con la mosca detrás de la oreja.

Como hemos afinado ese olfato sabrosón necesario para estos menesteres –no nos queda otra– y estamos por satisfacer a todos aquellos que van a la casa de los malagueños vamos a desvelar qué hacen estos señores en la fachada.

Rafael de la Cruz y Francisco Lineros, ambos operarios de Rentokil, están instalando un sistema electrostático contra el posamiento de aves. De esta forma evitan que aniden en el edificio de Guerrero Strachan y Rivera Vera, que es un BIC, así como que defequen en sus protegidas fachadas, uno de los problemas que hasta ahora había tenido. Además, y es de agradecer, también se evitará que los que circundan el edificio acaben con el marrón encima. Que darse se ha dado. Instalan unas varillas de acero extensibles que emiten un pequeño impulso eléctrico para evitar que los pájaros encuentren su lugar en fachadas, bordes, salientes y cornisas. Y, por si quedaban dudas, estarán dos meses más haciendo la misma operación. Enterados quedan ustedes.

Gonzalo Sichar. / Pilar R. Quirós

Sichar ha puesto fecha a su despedida: el pleno del 28

Hay muchas formas de firmar la renuncia. Ipso facto, cuanto antes, o con una fecha concreta, previa y exacta. Es decir, justo el día en el que decir adiós al acta de concejal. Y eso es precisamente lo que ha hecho el ya exportavoz de Ciudadanos en la Diputación Gonzalo Sichar, y todavía edil del Ayuntamiento de Málaga, hasta el próximo pleno ordinario del jueves 28 de marzo.

Pero, ¿por qué esa fecha puntualmente? Porque es la que ha fijado el propio edil en su carta de renuncia, haciendo valer que se despide de la Corporación en el día de ese pleno ordinario. De no haber sido así, la Secretaría General podría haber dado cuenta de su adiós en el pleno extraordinario y tormentoso en el que la oposición pedía la dimisión de los ediles populares Teresa Porras, Francisco Pomares así como el gerente de Urbanismo, José Cardador, por el asunto judicializado de Villas del Arenal, que lleva la Fiscalía Anticorrupción.

Pero no, Sichar ni siquiera asistió a ese pleno y sí lo hará, se espera, este jueves 28. Aunque también podría darse cuenta de su marcha por parte de la Secretaría General sin ninguna despedida ex profeso del edil naranja saliente. Ya se despidió por dos veces Sichar en la Diputación, con rueda de prensa previa, y pleno después. Pero, lo cierto es que todos los grupos, menos Cs, esperan el minuto de gloria del concejal díscolo en la sesión plenaria. La disciplina de partido es como un celibato. No es apta para todos los seres humanos.

Las fuentes de Espinosa

Son varios los ediles que se marcharán de este mandato municipal, y entre ellos el no adscrito Juanjo Espinosa, que el juicio que tiene pendiente por los gastos que realizó en Málaga Ahora, algunos presuntamente sin justificar adecuadamente, le han llevado a estar delante de los tribunales, donde se juzga ahora el caso en cuestión. Paradojas de la vida, una de las últimas medidas que ha elevado a la comisión de Medio Ambiente ha sido la realización de fuentes por la urbe para que los ciudadanos puedan abastecerse del 'agua de Málaga', esa que con tanta profusión 'vendía' el alcalde, Francisco de la Torre, en el último pleno. Se aprobaba por unanimidad. A ver si es verdad que Emasa se estira sin que haya que pasar por caja.