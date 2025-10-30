Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los portavoces municipales del Ayuntamiento debaten en 'La Alameda'

Elisa Pérez de Siles (PP), Dani Pérez (PSOE), Nicolás Sguiglia (Con Málaga) y Antonio Alcázar (Vox) trasladaron el debate del pleno al programa que emiten 101tv y SUR

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:06

'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, tuvo este jueves como protagonistas ... a los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga: Elisa Pérez de Siles (PP), Dani Pérez (PSOE), Nicolás Sguiglia (Con Málaga) y Antonio Alcázar (Vox), pocas horas después de que se celebrase el pleno municipal con muchos asuntos de actualidad a tratar.

