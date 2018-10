Porras a Durán: «Él sí que no tiene pulso en la ciudad, por eso se va a las autonómicas» Teresa Porras. La Casona del Parque La edil añade sobre la polémica del SARE en Cruz de Humilladero que no se ha puesto porque «lo han rechazado los vecinos, por democracia» PILAR R. QUIRÓS Málaga Martes, 30 octubre 2018, 00:31

Era raro, rarísimo que la superconcejala de Cruz de Humilladero, Servicios Operativos, Fiestas, Playas y Limasa, Teresa Porras, no contestara a las críticas del portavoz socialista Dani Pérez y los ediles José Carlos Durán y Sergio Brenes.

No eran ni las nueve de la mañana cuando ella ya había hecho constar su voluntad de hacerlo. A Porras al igual que a otras ediles como Remedios Ramos, Ysabel Torralbo, Elisa Pérez de Siles, Gema del Corral o Begoña Medina les mueve el orgullo propio. Lo cierto es que todas suelen responder a los envites, algunas de forma más pasional que otras. Una antigua concejal de IU decía que eran muchas, muchísimas cosas las que le separaban de Porras pero que le gustaba «su cercanía y el coraje que le ponía a todo». De coraje, esa palabra que tanta gracia hace más allá de Despeñaperros, lo cierto es que la concejala limasera está sobrada. Luego tiene otras debilidades, pero achantarse no va con ella, aunque luego, muchas veces, le pierdan las formas.

Bien temprano ya tenía la artillería preparada para los socialistas. Esta vez se centraba en José Carlos Durán. Como él le criticaba a ella que había perdido el pulso en el distrito de Cruz de Humilladero con tanto trabajo en Limasa, Porras le contestaba lo siguiente:«Él es el que ha perdido el pulso en lo municipal si es que alguna vez lo tuvo, y por eso ahora se lo llevan para las autonómicas», al tiempo que criticaba que el edil no hubiese estado en las reuniones con los vecinos para tratar el SARE «que no hubiese aparecido» y que, sin embargo y siendo consejero del distrito, tuviera opinión de oídas. Sobre la marcha atrás del equipo de gobierno del PPen cuanto a la puesta en marcha del SAREde forma experimental hasta marzo en la Cruz de Humilladero, Porras fue tajante:«Nos reunimos con vecinos y comerciantes, protestó una mayoría que no quería y lo hemos aceptado porque así es la democracia». En cuanto al pago de un euro por doce horas de uso del párking municipal de la zona, explicó que no eran nada originales, y que esa era una propuesta de algunos residentes.

Dejan de pagar 78.000 euros a la contrata FCC

Tanto el PSOEcomo Málaga Ahora centran hoy parte de sus iniciativas en la comisión de Transparencia en la contrata de Parques yJardines. Concretamente, hay un informe que el equipo de gobierno del PPle realiza a Málaga Ahora, en el que le informa de que se han dejado de pagar 78.000 euros en certificaciones a la empresa FCC, que lleva los distritos 1 (Centro y jardines históricos) así como los distritos 2, 6 y 7 por cuestiones tan variadas como falta de riego, de siega, no realizar órdenes de trabajo así como falta del limpieza entre los meses de enero y agosto. Se le han abierto a la empresa dos expedientes sancionadores por mal mantenimiento y por realizar tratamientos fitosanitarios en horario escolar;en total 20.000 euros de multa. Ahora Parques y Jardines le ha abierto un tercer expediente por incumplir la normativa de movilidad al cortar avenidas en horas punta y generar problemas de tráfico así como por mal mantenimiento.