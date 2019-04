Pomares y Porras presentan un escrito para rebatir la falsedad documental La defensa de los concejales ha aportado en el Juzgado un escrito con el que quiere rebatir la acusación de falsedad en documento oficial que pesa sobre ellos J. H. Jueves, 25 abril 2019, 00:24

La defensa de los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras ha aportado en el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que lleva a cabo las diligencias previas respecto al 'caso Villas del Arenal' sobre la gestión de los expedientes de infracción que se abrieron para esta barriada en 2013 y por el que están llamados a declarar hoy jueves estos dos concejales y el coordinador general de Urbanismo, José Cardador, un escrito con el que quiere rebatir la acusación de falsedad en documento oficial que pesa sobre ellos.

Durante su declaración ante la Fiscalía, ex jefes del servicio de inspección de Urbanismo apuntaron que se habían percatado de que el foliado de los expedientes abiertos para Villas del Arenal había sido alterado y de que en uno de los expedientes en concreto la vivienda aparecía a nombre de una persona que no se correspondía con su propietario verdadero. Para rebatir estas afirmaciones, el abogado de Francisco Pomares y Teresa Porras ha aportado un escrito en el que se señala que, a raíz de un informe del Centro Municipal de Informática, se ha detectado un error de tipo técnico en la aplicación con la que se han gestionado los expedientes, y debido a ello, figura la vivienda a nombre del anterior propietario y no del actual. Este error ya ha sido corregido mediante una resolución del coordinador general de Urbanismo fechada el pasado 1 de abril.

Plan de inspección

«Se puede afirmar con rotundidad que no existe el más mínimo indicio de alteración falsaria», concluye el escrito del letrado. Asimismo, ha presentado otro ante el juez para asegurar que los expedientes de Villas del Arenal se han venido gestionando conforme al orden de prioridad que establece el Plan Municipal de Inspección Urbanística que fue aprobado en diciembre de 2017.

Francisco Pomares y Teresa Porras eludieron ayer realizar declaraciones respecto a su comparecencia hoy ante el juez que los ha llamado a declarar en calidade investigados junto con el coordinador general de Urbanismo, José Cardador.

En el auto por el que el Juzgado de Instrucción Número 8 abrió las diligencias, el juez pidió a la Comisaría Provincial de Málaga que llevara a cabo pesquisas sobre la posible alteración informática de los expedientes, la posible desaparición de documentos y el nuevo foliado de estos, así como respecto la alteración de la identidad de propietario de la vivienda antes mencionada.