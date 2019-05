Cosas de la ciudad Polígono Guadalhorce: una zona siempre sucia Las basuras se acumulan en este rincón del polígono del Guadalhorce. Ponen de relieve el siempre problemático asunto de la limpieza en los polígonos JOSÉ MANUEL ALDAY Viernes, 17 mayo 2019, 12:35

En la calle Hemingway del polígono industrial Guadalhorce, a la altura del número 73, la basura de todo tipo está presente de forma invariable desde hace tiempo y los empresarios de aquella zona ya no saben qué hacer para evitar esa mala imagen. Según explica uno de los afectados, en aquel lugar existe una chatarrería y ello provoca que las personas que acuden allí destripen los electrodomésticos de todo tipo y demás utensilios en las inmediaciones, sembrando las aceras y arcenes de la carretera de toda clase de desechos, tal y como se aprecia en las imágenes. «Llamamos al Ayuntamiento y también a la gestora del polígono, pero no vienen a limpiar y esto sigue igual», afirma Juanjo. Una situación que pone de relieve el siempre problemático asunto de la limpieza en los polígonos, cuyos empresarios recordemos han tenido que recurrir incluso a costear sus propios equipos de limpieza para suplir las carencias del servicio que presta Limasa debido a la falta de operarios. Y eso pese a que el Ayuntamiento ha puesto en marcha últimamente algunas actuaciones para tratar de mejorar el servicio de recogida de residuos y acabar con la mala imagen de los parques empresariales.

Otra imagen de la suciedad que hay en la zona.

Una de estas medidas fue la retirada de las enormes cubas ubicadas en los polígonos, que se habían convertido en un foco de suciedad permanente debido a que habitualmente eran utilizadas por particulares para desprenderse de muebles viejos o escombros, con el añadido de que, por regla general, sólo se recogían cuando estaban repletos.

Montserrat Roig: el uno por el otro y la canaletasin barrer

La suciedad acumulada en la canaleta de la calle Montserrat Roig de la que hablábamos ayer en estas mismas páginas al parecer debe ser retirada por los servicios de Parques y Jardines y no por Limasa, según le han comunicado al ciudadano que se quejaba de la presencia de esos desechos, la mayoría de los cuales son restos de poda, como se aprecia en la fotografía. «Me han llamado diciéndome que la limpieza de esa canaleta no corresponde a Limasa, y «creen' que debe hacerse desde Parque y Jardines», comenta Juan José Morales. «La persona que me ha llamado, muy amablemente, me ha querido dar un teléfono 900 para que de el parte a ese departamento, pero después de seis llamadas infructuosas me he negado a seguir llamando por teléfono para seguir recibiendo 'capotazos'», dice. «Creo que desde la primera llamada el servicio del 010 tenían que haber localizado al departamento responsable y no obligar a los ciudadanos a asumir sus funciones», señala resignado este ciudadano al ver que nadie se hace cargo de retirar la basura que lleva en esa canaleta desde antes de Semana Santa. El uno por el otro y la canaleta sin barrer.