La Policía tramita una treintena de denuncias contra empresas de patinetes eléctricos en Málaga Los agentes están sancionando sólo a los que están parados en mitad de la vía pública «y suponen un obstáculo para el peatón» JUAN SOTO Málaga Jueves, 17 enero 2019, 01:04

El Ayuntamiento de Málaga empieza a tomarse (algo más) en serio el tema de los patinetes eléctricos de alquiler que han invadido el Centro de la ciudad. Según ha podido saber este periódico, la Policía Local ya ha tramitado una treintena de denuncias contra las empresas que ofrecen estos aparatos en la ciudad por dificultar el paso de los peatones y ocupar de forma ilegal la vía pública. El concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, explica que de momento sólo se están sancionando a las empresas cuyos patinetes están parados en mitad de la vía pública «y suponen un obstáculo para el peatón». Argumenta que si están bien estacionados, pegados al frontal de una fachada, no se puede actuar porque no existe una regulación clara al respecto. «Un patín no se considera un vehículo a motor, por lo que sólo se podría tratar como un objeto abandonado en la vía pública», expone. No obstante explica que ya han comenzado a sancionar a las empresas porque se les ha localizado y se ha constatado que existe un lucro económico. «Mientras la DGT no impulse un cambio normativo, no podremos hacer mucho más», añade.

En esta misma línea, el grupo municipal de IU-Málaga para la Gente anunció ayer que ha presentado una moción en la comisión de Sostenibilidad y Movilidad para solicitar al Ayuntamiento que establezca una normativa que regule los patinetes eléctricos. El portavoz del grupo, Eduardo Zorrilla destacó que estos nuevos vehículos no contaminantes son beneficiosos para la movilidad sostenible de la ciudad, porque aleja a los coches de las calles, pero cree que los responsables municipales deben evitar los problemas que se están produciendo en diferentes puntos de la ciudad y que causan, además, numerosas quejas vecinales.

Eduardo Zorrilla quiere que el Ayuntamiento regule cómo y por dónde se puede circular y en qué espacios aparcar. También ha pedido que haya una vigilancia activa sobre el uso de estos vehículos para que no moleste al peatón. «La ciudad debe estar hecha a medida del peatón y no de los coches, pero los alternativos a estos vehículos tampoco pueden causar problemas a la ciudadanía».

Ofensiva vecinal

Esta nueva ofensiva contra los patinetes eléctricos de alquiler se produce tras las reiteradas denuncias realizadas por los vecinos del Centro y del Soho, quienes a través de las redes sociales han iniciado una campaña para denunciar la impunidad con la que circulan estos vehículos. En este sentido cabe recordar que el pasado sábado aparecieron varios patinetes tirados sobre los restos de la muralla antigua en la calle Carretería, actuación que están investigando los agentes de Policía para tratar de localizar a los autores. Sobre este asunto, el edil de Seguridad explica que se está tratando como un atentado a un bien Bien de Interés Cultural (BIC) y que no se puede multar a la empresa propietaria de los patinetes sino a la persona o personas que los hayan lanzado.