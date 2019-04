La Policía Local de Málaga, al borde del conflicto laboral a las puertas de la Semana Santa Imagen de archivo de policías locales en la capital. / Ñito Salas El sindicato mayoritario Sip-An se planta y pide a los agentes que no realicen horas extra desde hoy en protesta por la ausencia de un plan de productividad y el enquistamiento en la negociación del nuevo acuerdo de funcionarios FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 1 abril 2019, 11:48

El Ayuntamiento de Málaga se enfrenta a un incipiente conflicto laboral en la Policía Local ante las discrepancias surgidas en la negociación del nuevo acuerdo de funcionarios tras 15 meses de conversaciones, la ausencia de un plan de productividad que regule la prestación de servicios extraordinarios y la carencia de medios materiales que padece la plantilla tanto en uniformidad como especialmente en la disponibilidad de chalecos de protección. Aunque el descontento es generalizado, de momento ha sido el sindicato mayoritario de funcionarios en el Consistorio y también dentro del Cuerpo (Sip-An) el que ha dado el primer paso, instando a los agentes a que desde hoy no se ofrezcan como disponibles para prestar servicios extraordinarios durante los fines de semana. Todo ello, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina (el Domingo de Ramos es el 14 de abril) y en la que, según el sindicato, hacen falta unos 500 funcionarios. De no presentarse voluntariamente a realizar horas extra, la Jefatura puede modificar los turnos y los descansos vía circular para garantizar la seguridad.

En principio, la intención es mantener esta medida de presión hasta que se garantice un nuevo plan de productividad que fije la compensación a percibir por los agentes por dar cobertura a los grandes eventos que se organicen en la ciudad fuera de su jornada laboral. Hasta el año pasado, la hora extraordinaria en día festivo se abonaba a 28 euros, pero al expirar el plan de productividad ahora pasarían a 15, según informan desde Sip-An.

«Después de 15 meses de negociaciones del nuevo acuerdo de funcionarios es increíble que el equipo de gobierno siga sin poner una propuesta digna sobre la mesa. Nos sentimos engañados porque se ha dilatado mucho la negociación y aún no sabemos las condiciones laborales que tendremos. Llevamos dos meses advirtiendo de que habría conflicto a partir del 1 de abril y no han hecho nada, así que le hemos pedido a los compañeros que no colaboren voluntariamente», argumenta el presidente de la Junta de Personal y secretario general del Sip-An, Manuel Troyano, quien más allá de la citada productividad y del retraso en la firma del nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento -los sindicatos insisten en recuperar parte de los derechos perdidos durante la crisis- también pone el foco en las «enormes carencias materiales para el desempeño de las funciones».

«Aún hay compañeros sin el chaleco individual de protección, los coches están en mal estado, seguimos saliendo con las motos viejas porque hay orden de reservar las nuevas, no dos dan botas y muchos uniformes están desgastados. Es un cúmulo de circunstancias que hace que no nos sintamos valorados por el Área de Seguridad», apunta Troyano. En este sentido, también advierte sobre la falta de personal, poniendo como ejemplo la Jefatura de la zona norte. «Casi todos los fines de semana se presta servicio a tres distritos (Ciudad Jardín, Palma-Palmilla y Bailén-Miraflores) con una sola patrulla», asegura.