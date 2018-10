La Policía Local de Málaga reclama armas largas para servicios de riesgo La Junta de Andalucía no ha autorizado su uso pese a las reiteradas solicitudes del Cuerpo, lo que provocado malestar en la plantilla FERNANDO TORRES Martes, 16 octubre 2018, 21:55

La Policía Local de Málaga quiere disponer de armas largas (rifles o escopetas...) para las intervenciones de mayor riesgo. Según fuentes del Cuerpo, su presencia es cada vez más demandada por la Policía Nacional en determinados servicios de seguridad ciudadana, especialmente la del Grupo Operativo de Apoyo (GOA), a los que acuden solo con el arma reglamentaria, lo que limita la función disuasoria de los agentes. La solicitud actual pasa por incorporar cuatro escopetas y un subfusil para el GOA, un grupo altamente capacitado para intervenciones extremas (condecorados en el último día del patrón), pero actualmente sin medios para mejorar su apoyo a otros cuerpos.

Según las mismas fuentes, la Junta de Andalucía, encargada de reglar todo lo relativo a las funciones y al material de las policías locales, no ha autorizado esta demanda pese a que se tramitó por escrito como una necesidad de primer nivel ante el aumento de servicios de riesgo en la capital. Los medios técnicos de los cuerpos locales están regidos por un decreto de la Junta que se redactó hace más de diez años, por lo que la plantilla lo considera obsoleto.

Fuentes policiales aseguran que el retraso para modificar dicho decreto está generando un «gran malestar» en los agentes, que se sienten agraviados con otros cuerpos ya que, según denuncian, incluso los vigilantes de seguridad privada e incluso algunos civiles pueden portar este tipo de armamento en circunstancias específicas. El decreto actual no contempla tampoco el uso de chalecos antibala ni pistolas aturdidoras u otros avances. Además, desde la plantilla aseguran que hay muchos cuerpos locales que fuera de Andalucía hacen uso de armas largas. Al parecer, la contestación de la Junta hasta la fecha no ha sido positiva, asegurando que «se está estudiando» modificar la norma, algo que «nunca llega». Este extremo todavía no ha sido confirmado por la adminstración autonómica.

La Policía Local de la capital ha pedido, como medida provisional, utilizar un kit que convierte la pistola reglamentaria en una especie de subfusil, lo que les permitiría aumentar en alto grado la precisión llegado el caso de que tuviesen que abrir fuego en la vía urbana, solicitud que tampoco ha sido autorizada.