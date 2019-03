Reclaman más medidas de seguridad en Cerrado de Calderón

Tras la caída parcial de un muro, una vecina de la calle Alcaparrón del Cerrado de Calderón, María del Carmen Medina, denuncia la ausencia de medidas de seguridad. «Desde el derrumbamiento de un muro que sufrió nuestra calle el pasado domingo día 12, la policía ha venido en dos ocasiones y nos ha colocado unas cintas para no aparcar, pero ni la policía ni los bomberos han asegurado la zona para que no se produzcan más derrumbamientos». Según indica, «las piedras y los árboles amenazan con caerse en cualquier momento. Me pregunto qué hará el Ayuntamiento en el caso de que caiga alguno de estos objetos, ya que pasan a diario cientos de personas en moto, andando y en coche. Imaginamos que habrá que lamentarse a posteriori cuando ocurra alguna desgracia. Debe ser que no se han enterado de que los vecinos de Cerrado de Calderón pagamos impuestos y un IBI, no acorde a las prestaciones que recibimos».

«El abandono total de estos montes y de propiedades abandonadas es culpa del Ayuntamiento de Málaga. Tenemos que soportar continuamente el ruido de los helicópteros del Seprona para que saquen sus fotos y comprobar que ningún vecino haya tocado una rama de un árbol aunque nos entre por la ventana de las viviendas o incluso esté podrido, con la sola intención de multar a las comunidades de propietarios».

«Sería cuestión de que estos señores no es que se plantearan ya el mantenimiento o conservación de la zona, es que ejecuten de manera inmediata un plan de reorganización que asegure a esta vecindad de Cerrado de Calderón de un incendio por el abandono total por parte de a quien le compete, de nuestras casas y de nuestras vidas lo primero». «Esperamos que no llegue el día en que esto se produzca porque el incendio que ocurrió en Portugal puede ser una minucia al lado del que se puede montar en este barrio. Por favor, limpien los montes de papeles, latas, botellas, hojas secas, pedruscos, matorrales, corten árboles cuyas raíces están en un 75% fuera de la tierra, pinten correctamente los sentidos de las calles porque no hay uno pintado correctamente, arreglen el acerado y gasten el dinero que pagamos en nuestros impuestos en lo que deben. Vergüenza tenía que darle a Urbanismo de lo que están haciendo con los impuestos de esta vecindad».

El desprendimiento de ese muro no alcanzó a nadie en el momento de producirse, aunque sí afectó a varios vehículos. Tras la visita realizada a la zona por técnicos municipales, éstos determinaron que el muro caído no es de titularidad municipal, por lo que el Ayuntamiento reclamará a su propietario para su arreglo.

Por otra parte, últimamente el Ayuntamiento ha puesto en marcha diversos planes de cuidado forestal en la zona de Cerrado de Calderón para prevenir el riesgo de incendio y plagas.