El pleno aprueba realizar el estudio del proyecto del Eje litoral para soterrar 2,5 kilómetros desde muelle Heredia hacia la zona este Francis Silva La izquierda se posiciona en contra del «proyecto faraónico» y critica el «afán especulativo» del equipo de gobierno

El pleno ha aprobado esta mañana, con los votos del equipo de gobierno del PP y Ciudadanos a favor, y con los de la izquierda en contra, 16 frente a 13 (con dos ausencias justificadas), la realización de un estudio de movilidad metropolitana para la ciudad de Málaga, que fundamentalmente se basa en el Eje litoral, que el alcalde Francisco de la Torre ya presentó durante la campaña electoral y días atrás, y que fundamentalmente consiste en la realización de 2,5 kilómetros soterrados desde el muelle de Heredia, pasando por la plaza de la Marina, el paseo de los Curas, la avenida Cánovas del Castillo hasta la calle Keronnes. Además, se incluiría la realización de una plataforma intermodal para el transporte soterrada en la explanada de la estación de Vialia, así como una nueva subestación en la plaza de la Marina para acoger vehículos eléctricos y de nuevas tecnologías. Habría un nuevo aparcamiento en la zona portuaria, donde también se realizaría el auditorio de música en San Andrés (donde también se incluiría el puerto deportivo); y se habilitaría un nuevo espacio de oficinas en el muelle de Heredia. Este proyecto, que suma otras infraestructuras para su ejecución podría rondar de 250 a 300 millones de euros.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tomaba las riendas del debate en la sesión plenaria y la exposición de la moción dada la trascendencia de la misma, como expuso, explicando que quería la «máxima partipación y la máxima transparencia». Su socia de gobierno y concejal de Cultura y Deportes de Ciudadanos, Noelia Losada, afirmó que su partido está muy a favor de que se regeneren entornos ciudadanos a través de la peatonalización y los soterramientos, y que era el momento de ampliar la almendra histórica y de fomentar el transporte metropolitano, por lo que se mostró de acuerdo con el proyecto.

La moción socialista que promovía un Málaga Central no sale adelante

La oposición de izquierdas dejó ver desde el principio su posicionamiento en contra, y tanto el concejal socialista Marino Ruiz Araujo como el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, tacharon el proyecto de «faraónico» e innecesario y ponían sus miras en los barrios, «los grandes olvidados de la ciudad». Zorrilla también criticó la participación de la inversión privada, ya que De la Torre explicó que para realizarse necesitaba la colaboración público-privada, mientras que Ruiz Araujo les exigió que fomentaran el transporte con emisiones cero y que se centraran en el río Guadalmedina, el soterramiento del tren al puerto y en verdaderas peatonalizaciones. Para Zorrilla, el principal problema es que el Ayuntamiento propone realizar estudios de demanda de «una propuesta poco solvente» y criticaba que el plan de movilidad urbana sostenible del Ayuntamiento se inició y está paralizado, y que «ahora hacen ustedes (el equipo de gobierno) propuestas fruto de la improvisación». También se centró Zorrilla en «el interés especulativo» del Eje litoral, que a su juicio, estaría en la liberación de suelos en el muelle de Heredia para la realización de oficinas y otros proyectos.

La iniciativa socialista relativa a la transición ecológica de la ciudad, que promovía que se realizara en Málaga Central, lo que también supondría un cambio importante en la movilidad de la ciudad, no consiguió salir adelante porque se posicionaron en contra los socios de gobierno del PP y Ciudadanos, no sin antes intentar realizar varias enmiendas, que no acogieron los socialistas. Sí votaron todos por unanimidad a uno de los cinco acuerdos, por el que el «Ayuntamiento de Málaga muestra su apoyo al gobierno de España para que siga desarrollando medidas de transición ecológica como un plan con el horizonte de 2030 para la transición ecológica y la descarbonización de nuestro país». Tampoco salió adelante una enmienda de Adelante Málaga, aceptada por el PSOE, para declarar el estado de emergencia climática en Málaga. En la sala, protestaban con pancartas miembros de las asociaciones ecologistas que forman la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica.