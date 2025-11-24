El pleno aborda la inmigración en Málaga: acuerdan trabajar a fondo la convivencia para que no se repita lo de Torre Pacheco

El debate de la inmigración ha venido para quedarse. Es cierto, que el crecimiento de la economía española se debe, en una parte a la ... entrada de mano de obra extranjera, ya que el reemplazo español no cubre las expectativas, algo que es más que evidente con una tasa de natalidad de 1,2 hijos por mujer mientras para mantener una población estable se necesita una tasa de alrededor de 2,1 hijos por mujer (un número que parece adosado a las féminas como si la responsabilidad sólo fuese de ellas).

De hecho, la concejala socialista, Rosa del Mar Rodríguez, aportaba en el debate en la comisión de Derechos Sociales de la moción del portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicaba que el 10% del PIB español se debe a la aportación de las personas migrantes, y miraba al portavoz de Vox, Antonio Alcázar, a quien le decía que las personas migrantes les acabarían pagando las pensiones.

El país se debate entre las visiones anti-inmigración de los últimos tiempos, que tanto Con Málaga y el PSOE le achacaron en el debate a Vox, y la miopía de otros al no entender que la multiculturalidad no sólo hay que pregonarla sino que hay que trabajársela. Un debate que está sobre la mesa y que hay que abordar con seriedad, y a ver si puede ser sin extremismos para no llegar a repetir los indeseables y lamentables disturbios de Torre Pacheco, como puntualizó el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia.

El también líder de Podemos lo exponía en una moción abordar el racismo y la xenofobia en los centros educativos, en la que el debate no fue sosegado, pero en la que afortunadamente se llegaron a acuerdos interesantes con el consenso del PP, PSOE y Con Málaga, y el único voto en contra de Vox. Es decir, 10 votos frente a 1 (ponderado de los 31 concejales de la Corporación). Indicaba Sguiglia que era perniciosa la estrategia del delito de odio que quiere enfrentar al último contra el penúltimo, refiriéndose cómo no, a las personas españolas que viven más en precario frente a los migrantes, y que achacó a formaciones políticas vinculadas a la extrema derecha. Indicó que es inadmisible llamar «escoria» a la inmigración o «importados» a las personas que vienen a trabajar y a convivir con nosotros«.

Detrás, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, que sintió directamente aludido, le indicó que lo que es o no delito de odio lo decide un juez, y le achacó que la propia portavoz de Podemos, Ione Belarra, dijese en el Congreso de los Diputados, dirigiéndose al presidente del Gobierno, que tenía un plan para reventar a la derecha, «eso sí que es delito de odio», una cuestión a la que no le respondió Sguiglia, quien sí incidió que «en nombre de la libertad no se puede promover cualquier basura que intoxique la convivencia».

Las medidas que aprobaron PP, PSOE y Con Málaga pasan por que el Ayuntamiento de Málaga siga implementando las campañas municipales de concienciación contra el racismo y la xenofobia y el acoso a los más pequeños en entornos escolares por el componente racial, seguir trabajando en programas educativos municipales con talleres interculturales en escuelas y centros juveniles, así como a seguir impulsando el asociacionismo juvenil de personas migrantes y potenciar su inclusión en los consejos sectoriales de la ciudad, entre otras medidas con el objetivo de trabajar «la convivencia, la empatía y el respeto». En una palabra, que la integración se fomente para no llegar a situaciones que no son deseables.

La concejala de Participación, Mar Torres, indicó que buena parte de los programas ya se estaban llevando a cabo a través de los Planes de Acción Exterior y puso buenos ejemplos como el de las patrullas mediadoras, 'Vive y convive' o 'La magia de la palabra', que ayudan a luchar contra el racismo y la xenofobia, y recordó que los discursos de odio pueden ser considerados delito en nuestro Código Penal. «A veces, por desgracia, estos discursos se trasladan al entorno escolar, y suponen un impacto profundo a quien lo sufre, y también en el clima general del aula y de la convivencia educativa».

Torres también enmendó los acuerdos de Con Málaga para que se recordase la labor que hacen los teléfonos gratuitos 900 018 018 del Ministerio de Educación y el 900 102 188 de asesoramiento sobre convivencia escolar de Andalucía como canales de denuncia para el acoso escolar (de todo tipo), pero también con componente racial y xenófobo.

Ampliar En la imagen inferior, en el centro, Rosa del Mar Rodríguez, junto a Mari Carmen Martín y Pablo Orellana, todos del PSOE, y arriba, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar. P. R. Q.

Del PSOE a Vox. La socialista Rosa del Mar Rodríguez a Antonio Alcázar

Los debates que conciernen a asuntos relacionados con la mujer se han intensificado y crispado en este mandato, a cuenta del choque frontal entre los postulados de Vox y los grupos de la izquierda, el PSOE y Con Málaga.

La socialista Rosa del Mar Rodríguez le hace la broma a Antonio Alcázar de que ya es inclusivo con el «señores y señoras»

Es cierto que el debate del pasado jueves, a cuenta del Día de la Eliminación de la Violencia de Género 25N, que es precisamente hoy lunes, fue duro y como casi siempre rozó el larguero, como ya contamos en esta sección. Pero, aunque los que están fuera no se lo crean, como al final pese a que cada uno es de su padre y de su madre, son miembros de la Corporación, a veces tienen esos momentos de distensión en los que incluso se gastan bromas.

Intervenía el portavoz, Antonio Alcázar, y se dirigía a los «señores y señoras», coletilla que más tarde recogió la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez para indicarle que al final se le iba a ir pegando todo lo bueno, que en dos años ya había conseguido que fuese inclusivo, y que todavía quedaba mandato por delante. Alcázar puso cara de no estar muy de acuerdo y dijo en voz baja: «Lo dudo». Obviamente, los que oían atentamente se rieron. Hay que aprovechar entre tanta crispación, y como decía Charlie Chaplin, «un día sin haber reído es un día perdido».