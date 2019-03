Una plaza que pide una mejora en Dos Hermanas Alcorques vacíos, árboles sin mantenimiento y firme en mal estado en la plaza El Palmarés. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Martes, 26 marzo 2019, 09:33

Los vecinos de la barriada de Dos Hermanas, en el distrito de la Carretera de Cádiz, esperan desde hace tiempo que el Ayuntamiento adecente la plaza del Palmarés. Un enclave al que dan cuatro bloques de vivienda de esta populosa barriada malagueña, y cuyo estado deja bastante que desear. «Esta plaza está muy dejada desde hace mucho tiempo y no la acaban de arreglar, a pesar de que lo hemos solicitado y nos dijeron que iban hacerlo», afirma Gema Mancebo, presidenta de uno de los bloques que rodean a este enclave. «Hay losetas que están levantadas, quitaron hace ya tiempo unos árboles y dejaron los troncos en los alcorques, y no vienen a podar los que quedan, por lo que la plaza se ensucia mucho porque sueltan unos pulgones», asegura. Añade que ademáslas arquetas de las alcantarillas están hundidas, en parte debido al peso de los coches que se meten en la plaza, y hay boquetes que suponen un peligro y sobre los que tienen que poner tablas «para que no salgan cucarachas y bichos».

El grupo municipal socialista planteó el año pasado en un pleno del Consejo de Distrito la necesidad de que el Ayuntamiento actuara y mejorara la zona, propuesta a la que se comprometió el anterior concejal de la Carretera de Cádiz, según la edil socialista Begoña Medina, quien indica que, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ninguna mejora en aquel entorno, pese a que en septiembre pasado diversos técnicos acudieron a la zona a realizar mediciones. «Cuando arreglaron la calle de atrás nos dijeron que también iban a mejorar esta zona, pero no han arreglado nada», señala Gema Mancebo.

La paloma, entre redes y vallas.

Pasillo de Atocha: paloma atrapada

Juan Martín dice que observó ayer que había una paloma atrapada entre las redes y vallas colocadas sobre el edificio de La Mundial. Se lo dijo a los operarios de la obra, pero asegura que no hicieron nada por liberarla, por lo que «ante la impotencia» dice que se dirigió a una patrulla de la Policía Local para que interviniera y resolviera «esta incómoda y absurda situación».

El registro.

Plaza de Eduardo Dato: registro abierto

En la plaza de Eduardo Dato hay un registro que está abierto, con el consiguiente peligro, y lleno de basura y de suciedad, según advierte un vecino de la zona que envía la fotografía inferior.