Plaza de Camas: jardinertas utilizadas como pipi-can Algunos ciudadanos se suben a las jardineras con sus perros. Denuncian un uso inapropiado de las jardineras de la plaza de Enrique García-Herrera Sábado, 23 marzo 2019

El Ayuntamiento se gastó un buen dinero en reacondicionar, primero, y replantar después las jardineras que se encuentran sobre el parking de Camas, y parece ser que a la gente le importa poco el embellecimiento y mantenimiento de algo que es propiedad de todos», escribe Francisco Sepúlveda. Y dice esto porque, tal y como se puede observar en la fotografía que envía al periódico, a esas jardineras «hay quien no solo sube a sus mascotas a hacer sus necesidades, para así no tener que retirarlas, sino que también se suben ellos acompañándolas y destrozándolo todo».

No le falta razón a este ciudadano. Las jardineras de la plaza de Enrique García-Herrera, más conocida como la plaza de Camas, aunque este no sea este su verdadero nombre, fueron remodeladas en verano por el Ayuntamiento en un intento por mejorar y darle otra imagen a este céntrico rincón. Pero como se ve, esto no es respetado por algunos, y a los daños provocados en las plantas por las pisadas de los perros se suman también los provocados por algunos dueños de mascotas que se suben a las jardineras como si estuvieran en el monte. «Y no le digas nada», dice un comerciante de la zona, quien asegura que si se les llama la atención «te dicen que qué van hacer...». Una situación que deja en mal lugar a quienes así actúan y a la propia plaza, que aunque ha ganado en verde y colorido con las nuevas plantas sigue encharcándose cada vez que se pone en funcionamiento el riego y algunas jardineras tienen signos de oxidación. Eso y la constante presencia de contenedores y materiales de obras que convierten a la plaza en una especie de almacén.

Charcos por el riego. Contenedor de escombros. El carril junto a la acera.

Cruz del Molinillo: carril bici y acera

Dice un lector que sería necesario colocar barandillas junto al carril bici que hay en la calle Cruz del Molinillo, pues considera que el vial de los ciclistas «invade la acera para los peatones». «Es urgente que pongan barandillas porque en cualquier momento matarán a una persona, las autoridades tienen la obligación de proteger a las personas antes que el carril bici», escribe José Dezca.

La verdad es que Málaga tiene mucho que mejorar en lo que a carriles bici se refiere. Lo dicen los propios usuarios de las bicicletas, que día tras día deben sortear obstáculos de todo tipo a la hora de circular por ellos, y también lo dicen los peatones como en este caso. Y es que los carriles bici de la ciudad registran muchos errores de diseño, porque unas veces no están conectados entre sí, otras porque no comunican los barrios con el Centro, pero también porque invaden las aceras, son estrechos, están mal conservados y en definitiva son peligrosos.