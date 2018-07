Cosas de la Ciudad Plaza de Camas: cambio de imagen Las jardineras de la plaza han comenzado a ser plantadas con diversas especies. Las jardineras de la plaza de Enrique García-Herrera, la plaza de Camas para la mayoría de los malagueños, están cambiando de aspecto JOSÉ MANUEL ALDAY Miércoles, 18 julio 2018, 09:16

Las jardineras de la plaza de Enrique García-Herrera, la plaza de Camas para la mayoría de los malagueños, están cambiando de aspecto. El Ayuntamiento anunció hace unas semanas una actuación en este entorno en un intento por darle otra imagen a este céntrico rincón cuyo estado no tiene contentos ni a vecinos ni a los comerciantes de la zona. Desde ayer, las jardineras, que presentaban muy mal aspecto y cuyo césped se encontraba muy deteriorado y seco casi en su totalidad, están siendo modificadas y operarios están colocando distintas plantas.

El césped de las diez jardineras que hay en la plaza ha sido levantado y se ha preparado el terreno para la plantación de nuevas especies de xerojardinería, un tipo de vegetación que requiere menos aporte de riego y es más resistente al estrés hídrico así como a los daños provocados por las pisadas de animales y transeúntes, según informó en su momento el Ayuntamiento. Y es que esas jardineras se habían convertido en un lugar donde más de uno y más de dos llevaba a su perro para que hiciera allí sus necesidades, según los vecinos, quienes se han quejado también porque el riego de esas jardineras formaban charcos en el suelo, lo que hacía que proliferaran los mosquitos.

Además, vecinos y comerciantes han solicitado que se realice un cambio de orientación de las pérgolas y han solicitado idear algún sistema de toldos para generar algo de sombra, sobre todo ahora en verano, así como la instalación de un surtidor de agua potable y de una fuente.

En definitiva, una serie de actuaciones para tratar de mejorar una plaza que nació con polémica y que no ha resultado del gusto de nadie. El resultado final está por ver.

Los trabajos se prolongarán por unos días.

Juan Pablo II. Recinto canino en mal estado

El parque canino ubicado debajo del puente Juan Pablo II se encuentra en muy mal estado, según han denunciado los vecinos de aquella zona y la coordinadora en Málaga del partido Libres, Rosa Aguilar, quien ha constatado que las múltiples quejas realizadas al Ayuntamiento durante los últimos años han caído en saco roto. «El parque es un solar de cemento con un suelo que está destrozado en algunas zonas, lo que provoca a los perros un daño irreparable en las almohadillas de sus patas», ha denunciado Aguilar, quien ha criticado también la falta de árboles que den sombra. Los vecinos han denunciado más desperfectos, como un banco que no está fijado al suelo y se puede mover, escasez de alumbrado público, las bombas de agua para que los perros beban no funcionan correctamente o incluso en época de lluvias, con el agua estancada, se termina convirtiendo el suelo en un barrizal por donde no se puede pasar. «Nos dicen los vecinos que de vez en cuando entran a limpiar, pero este parque, como ya apreciamos en su día en el de Huelin, carece de los mínimos servicios para que los animales puedan pasear».