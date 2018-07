Cosas de la Ciudad Playa Virginia: Controversia por el cerramiento del parque Las obras para cerrar con verjas los jardines Alberto Suárez 'Pipi' comenzaron la pasada semana. Colectivos paleños denuncian no haber sido informados de unas obras que no consideran ni prioritarias ni justificadas JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Martes, 24 julio 2018, 10:31

Las obras para el cerramiento de los jardines Alberto Suárez 'Pipi', en Playa Virginia, han comenzado con polémica al denunciar algunos colectivos paleños y la Asociación Zona Popular de El Palo no haber sido informados de las obras y al no considerarlas prioritarias ni justificadas. «No se puede cerrar un parque público sin consultarlo con los representantes vecinales», dijo ayer Rafael Caparrós, dirigente vecinal, quien cuestionó además la existencia de problemas en el recinto.

Desde el Ayuntamiento informan, sin embargo, que se trata de una actuación que demandaron los propios vecinos en su momento y añadieron que forma parte del 'Plan Más Barrios, Más Málaga' de Inversiones Financieramente Sostenible, que persigue evitar las molestias por la presencia por las noches de jóvenes haciendo botellón en el recinto y para protegerlo del vandalismo.

Agregaron que el proyecto supone una inversión de 130.000 euros y figura también como compromiso con los vecinos en el programa de gobierno de la presente legislatura. Y señalaron que al tratarse de una actuación que pertenece al Plan Más Barrios Más Málaga de Inversiones Financieramente Sostenible, de ello se da debida cuenta a los colectivos y asociaciones vecinales en el pleno.

Pese a ello, colectivos como Regeneración de El Palo, Rebalarte y la asociación vecinal Zona Popular cuestionaron la actuación municipal al considerar que en el barrio «existen otras prioridades antes que gastarse casi doscientos mil euros en vallar unos jardines públicos». Para Rafael Caparrós, lo sucedido es una muestra de que el movimiento vecinal de El Palo está dividido. El dirigente vecinal no descartó denunciar ante la Fiscalía al Ayuntamiento «por violación del reglamento orgánico municipal».

El cerramiento pretende evitar botellones y actos vandálicos.

Avenida Hernán Núñez de Toledo: Otro rincón descuidado

El domingo nos hacíamos eco del estado de suciedad del último tramo de la avenida Hernán Núñez de Toledo, cerca del Arroyo Jaboneros, y hacíamos referencia también a lo sucio que estaba esa misma calle a la altura del Hospital San Francisco, ubicada en esa misma zona. Un vecino de aquella zona,Prudencio Rodríguez, nos hace llegar unas fotografías en las que se aprecia lo que decimos. «No sé realmente a qué servicios públicos le corresponde la limpieza. Cuando hablo con Limasa me dicen que eso depende de Parque y Jardines y cuando me dirijo a éstos me dicen que es de Limasa. El uno por el otro y la calle sin barrer, pero yo pago religiosamente mis impuestos municipales», se queja.