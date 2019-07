Sin piso en Málaga por ser del barrio de El Príncipe

Todo iba como la seda. Lemia Ahmed Ahmed se mudaba a otro piso de estudiantes, algo muy habitual por estas fechas tras el fin del curso. Después de varias conversaciones había ido a ver una habitación de la casa en la que reside una compañera de su clase de Criminología. «Todas estaban de acuerdo en que yo me instalase allí, solo quedaba firmar el contrato», explica a SUR. La propietaria de la vivienda le había pedido su DNI y el de su madre (que es quien iba a pagar los recibos). Hasta ahí todo normal, pero Lemia recibió un mensaje de Whatsapp bastante inesperado. Era su compañera de clase, diciendo que la casera se había quedado «muy extrañada» al ver que sus dos apellidos eran Ahmed. La extrañeza se convirtió en rechazo al poco rato, cuando comprobó que se había criado en el barrio de El Príncipe. «Le dijo a mis amigas que conocía esa zona y que era un ambiente muy malo, así que se negó a firmar el contrato».

Lemia se sintió tan mal que, para desahogarse, contó su historia en Twitter. «Estoy a punto de llorar y necesito sacarlo por algún lado», comenzaba su hilo en el que relata el proceso con doce tuits. La noticia la recibió el martes –«a eso de las cinco de la tarde», explica a este diario–, y su publicación llegó a las pantallas de sus seguidores a eso de las seis, una hora después. Este miércoles, el mensaje principal tenía casi 10.000 likes y 14.500 retuits, además de cientos de mensajes. «No esperaba que tuviese tanto impacto», confiesa.

En sus tuits, Lemia explica que la propietaria les dijo a sus amigas que había trabajado como fiscal en la zona y que sabía que la nueva inquilina no iba a ser trigo limpio. «Esta señora no me ha dado la oportunidad de hablar con ella, porque no coge el teléfono, no me ha conocido, nunca jamás he podido entablar conversación con ella», relata en Twitter. «Me ha juzgado porque vengo de un barrio donde hay mucha delincuencia, cuando llevo toda mi vida estudiando para salir de ahí y no seguir el camino de la 'delincuencia'».

Lemia asegura a SUR que si se hubiera podido sentar con ella a hablar no habría tenido ningún problema. De hecho, uno de los padres de las compañeras se ofreció a mediar y propuso a la casera una reunión para abordar la situación, que según Lemia fue rechazada. La estudiante se sintió juzgada por un motivo «absurdo», y por eso decidió contar lo ocurrido. El impacto de sus mensajes en la red fue tal que en menos de un día ha recibido una propuesta de una persona que tiene una habitación disponible y que quiere alquilársela. «Ojalá no hubiera sido así, pero al menos ha pasado algo bueno también», explica a SUR.

Los padres de Lemia han seguido la historia desde Ceuta. «Me han dicho que no me preocupe, que siga para delante, y que esto solo me sirva para tener claro que tengo que luchar por mis metas aunque haya gente que me juzgue por mi procedencia». Quiere terminar Criminología (de momento está sacando sobresalientes en los dos primeros cursos) y luego hacer dos años de Derecho para que le convaliden la carrera y tener los dos títulos. A partir de ahí hay dos caminos posibles entre los que todavía no se ha decidido: trabajar en Instituciones Penitenciarias o como agente de policía. «Espero que esto no le pase a nadie más, aunque por desgracia seguro que es así», concluye.