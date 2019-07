Pintan una fachada deteriorada en Nueva Málaga Jóvenes pintan el muro, que estará finalizado el 20 de julio. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Sábado, 13 julio 2019, 11:12

Vecinos de Nueva Málaga y jóvenes de varios centros de campamentos de verano están participando estos días en la pintura de un mural en el barrio en una iniciativa que ha impulsado la asociación de vecinos La Unidad de Nueva Málaga dentro del 'Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural' (ICI), en el que participan el Ayuntamiento de Málaga, la Obra Social 'la Caixa' y ACCEM. Según José del Castillo, presidente de la asociación vecinal, la idea surgió tras la necesidad de cambiar el aspecto de la fachada de un edificio de la calle Argentinita que se encontraba llena de pintadas y grafitis. «Con esta iniciativa tratamos de recuperar un espacio para el barrio que estaba muy deteriorado», explicó el dirigente vecinal, quien señala que la iniciativa está abierta a todo aquel que quiera participar. La pintura del mural empezó la semana pasada y está previsto que termine el próximo día 20 de julio, fecha en la que se realizará una presentación al barrio del mural ya terminado, jornada para la que se han programado varios talleres y juegos, además de eventos con 'Málaga como te quiero', así como una 'quedada canina' con la protectora.

Aspecto que presentaba la fachada del edificio antes.

En estas mismas páginas nos hemos hecho en alguna ocasión del deterioro que presenta ese rincón situado junto a una escalera en la calle Argentinita, frente al parque canino de la barriada Nueva Málaga, que está ubicado en el Parque del Norte. Un recinto canino que por cierto no es muy utilizado, pues es frecuente ver a perros sueltos fuera de ese espacio correteando por las zonas de césped, algo que ha provocado las quejas de algunos vecinos, pues los perros deben ir en todo momento sujetos con correas por los dueños de las mascotas. De lo contrario, además de molestar, se infringe la norma establecida.

