Tribunales Piden tres años de cárcel para un hombre acusado de estafar a 248 personas con la venta de móviles La Ciudad de la Justicia de Málaga acoge un juicio contra este procesado por la denuncia de siete de las víctimas, que le entregaron 2.611 euros ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Domingo, 21 abril 2019, 13:14

Eran buenas ofertas. Un iPhone por 489 euros o un Samsung por 399. Sin embargo, lo que se ocultaba tras estos bajos precios era solo un engaño, mediante el cual los compradores resultaban estafados, ya que, después de realizar los pagos, los móviles nunca llegaban. Así considera la Fiscalía malagueña que actuaba un hombre acusado de estafar a 248 personas en todo el territorio nacional. Este lunes, el procesado se sentará en el banquillo para responder por la denuncia interpuesta por siete de estas víctimas y enfrentarse a los tres años de cárcel a los que pide que sea condenado el Ministerio Público por estos hechos.

El fiscal explica que los denunciantes realizaron las compras de diversos terminales móviles, todos de alta gama, a través de una página web elaborada por una tercera persona, a la cual el procesado en esta causa había contratado para ello. Su creación sirvió para cometer las supuestas estafas, algo que él nunca imaginó, por lo que también reclama contra el acusado, ya que tuvo que «soportar la reclamación por toda España de los clientes perjudicados».

En la web se explicaba que el plazo de entrega de los móviles era de entre siete y quince días. Pero, según se recoge en el escrito de acusación del fiscal, esos terminales nunca llegaron, por lo que procedieron a ponerse en contacto con la empresa, que aseguraba que su sede social se encontraba en Rincón de la Victoria, algo que no era cierto.

El representante del Ministerio Público asegura que el acusado contestó a las quejas de los clientes, explicando que, debido al alto volumen de trabajo de la empresa, las entregas se iban a retrasar. «Era falso, pues desde el primer momento, los aparatos no estaban a disposición del acusado, y a pesar de ello no reintegraron el dinero recibido ni impidieron que otros usuarios de la web siguieran realizando compras», según el fiscal, quien indica que resultaron engañadas «otras muchas personas» en España que no se han incorporado a esta causa para no dificultar la acción de la Justicia, por lo que sus causas se siguen en otros juzgados del país.

543 movimientos

El número de cuenta corriente al que los estafados realizaban el ingreso, según continúa el fiscal, estaba asociado a un TPV virtual el cual revertía en una cuenta corriente que pertenecía al procesado. Desde el 29 de junio de 2015 hasta el 9 de noviembre de ese mismo año, se realizaron un total de 543 movimientos, del que 211 son de ingresos por un valor de 175.741 euros.

Tras la investigación policial, los agentes informaron de que existen 248 perjudicados en toda España y que la cuantía del perjuicio de todos ellos asciende a 160.095 euros. Lo estafado a los denunciantes en la causa que se juzgará en la Ciudad de la Justicia de Málaga es de 2.611 euros, siempre según se relata en el escrito de acusación del Ministerio Público.

El fiscal asegura que los hechos descritos en el documento judicial son constitutivos de un delito de estafa continuada, de los que el procesado responde en calidad de autor. Por ello, solicita que sea condenado a la citada pena de prisión, además de que indemnice a los siete denunciantes con la suma defraudada a cada uno de ellos.

Asimismo, el representante del Ministerio Público se refiere al técnico que realizó la página web a través de la que se ofrecían los móviles. Pide que se le indemnice con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los perjuicios causados, gastos de abogados y aparatos no entregados.

El juicio por esta causa está previsto que se celebre este próximo lunes en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Tras escuchar a las distintas partes y testigos, los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga tendrán que decidir sobre esta supuesta estafa.