Piden once años para una acusada de incendiar el piso en el que debía quedarse su exmarido con sus hijos SUR.ARCHIVO El fiscal explica que al hombre se le había concedido el uso de la vivienda al obtener la guardia y custodia de los niños que habían tenido durante el matrimonio ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Lunes, 16 julio 2018, 01:00

Eran sus últimos días en la vivienda, ya que su exmarido iba a ocupar el piso, situado en la capital malagueña, junto con los hijos que habían tenido. Esa fue la razón, según asegura la Fiscalía, que empujó a una mujer a incendiar el citado domicilio, provocando un importante fuego en el mismo. Según se recoge en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público pide que la procesada sea condenada a once años de prisión.

Los hechos tuvieron lugar a mediados de enero del año 2013. El día 12, la acusada se encontraba en la vivienda, que está situada en el octavo piso de un edificio ubicado en la Avenida de las Américas. Sin embargo, debía abandonarla en unos días, tal y como había ordenado el Juzgado de Primera Instancia número 6 de la capital, quien había atribuido el uso de la misma a su exmarido, al concedérsele la guardia y custodia de los hijos que ambos habían tenido durante el matrimonio.

El fiscal asegura que la procesada, sobre las 16.30 horas de aquel día de enero, se dirigió al dormitorio de su hija y, con la intención de provocar un incendio, prendió fuego de forma intencionada a la colchoneta de la cama. Ésta se encontraba ubicada junto al ventanal de la habitación.

Debido a ello, siempre según el representante del Ministerio Público, se originó un fuego que se propagó por el resto del domicilio, aunque no por el edificio. El motivo para que las llamas no avanzaran por el bloque de viviendas no fue otro que la pronta actuación del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, cuyos efectivos rescataron a la acusada, que se encontraba arrinconada por el incendio en la terraza del piso, según informó entonces un portavoz de este cuerpo de emergencias.

Lo que sí se extendió a través del hueco de las escaleras y los rellanos de las plantas fue un importante volumen de humo. El fiscal explica que, aunque no hubo que lamentar daños personales, se produjo una situación de peligro para la vida e integridad de los vecinos del edificio.

En este sentido, indica que había algunos pisos que estaban habitados en ese momento, por lo que las personas que se encontraban en el interior tuvieron que ser desalojadas hasta que fue extinguido el fuego, «ante el humo peligroso existente y el evidente riesgo de que este desbordara la vivienda afectada y se propagara al resto del inmueble».

Debido a lo ocurrido, el Ministerio Público recoge en su escrito de acusación que la procesada, al provocar el incendio, causó unos daños en el edificio y en diversas viviendas que hizo que las aseguradoras tuvieran que pagar diversas indemnizaciones que superaron los 90.000 euros. La recibida por el propietario de la vivienda en la que se originó el fuego fue de 15.249 euros, mientras que la percibida por los daños en zonas comunes del edificio fue de 9.619 euros. El resto responde a daños en otras viviendas.

En cuanto a la acusada, el fiscal asegura que presenta un trastorno ansioso depresivo reactivo. Al respecto, señala que, pese a que momentos antes de prender fuego a la vivienda ingirió benzodiazepinas, la dosis que tomó no era tóxica, por lo que la procesada «no tenía alteradas sus capacidades cognitivas ni volitivas».

Por todo ello, desde el Ministerio Público se considera a la mujer responsable de un delito de incendio con peligro para las personas. Así, además de la citada pena de prisión, pide que indemnice, de forma solidaria con la aseguradora de la vivienda, con más de 90.000 euros a las compañías que abonaron en su momento las cuantías por los daños provocados.