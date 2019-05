Piden el cuidado de unos jardines en Carretera de Cádiz Cosas de la ciudad Vecinos se quejan del estado de las zonas verdes de las calles Rafael Andrades Navarrete y Nuestra Señora de las Candelas JOSÉ MANUEL ALDAY Viernes, 10 mayo 2019, 08:43

El mantenimiento de las zonas verdes de las calles Rafael Andrades Navarrete y Nuestra Señora de las Candelas, en el distrito de la Carretera de Cádiz, es motivo de queja de Raúl Kraus, un vecino de aquella zona que se dirige a esta sección para dar cuenta de ello y solicitar al Ayuntamiento que ponga los medios necesarios para solucionar esta situación. «Tengo entendido que se cambió la empresa que cuidaba los jardines, pero ¿qué pasa con la nueva empresa? Las zonas están totalmente abandonadas, no se corta el césped, no se riega (únicamente cuando llueve) y para colmo se ha reclamado bastantes veces la poda de dos árboles y tampoco». Y adjunta varias fotografías de la calle Rafael Andrades Navarrete y Nuestra Señora de las Candelas en las que se aprecian algunas de las zonas verdes existentes en aquel lugar. «Sinceramente es una pena cómo se está perdiendo todo, ya que siempre esta zona ha sido un lugar con espacios verdes», manifiesta este ciudadano.

Una nueva queja sobre el mantenimiento de zonas verdes. El año pasado la empresa adjudicataria del cuidado y mantenimiento de varias zonas de la ciudad fueron sancionadas por no hacer bien trabajos tan variados como riego, siega, no cumplir órdenes de trabajo y falta del limpieza. Este asunto se trató en la comisión de Transparencia, en la que tanto el PSOE como Málaga Ahora pidieron cuentas al equipo de gobierno del PP sobre el trabajo de la empresa y preguntaron por qué no se revocaba el contrato a causa de los incumplimientos detectados, algunos de los cuales en ocasiones fueron justificados por la escasez de personal de la empresa adjudicataria.

Escombros con material contaminante

En la calle Nicolás Salmerón esquina con Alonso Fonseca hay un contenedor de escombros «con material contaminante de uralita amianto, que es material prohibido», advierte un ciudadano, que se pregunta: «¿Dónde están los partidos ecologistas, los verdes? ¿No hay ningún policía?». El amianto, o asbesto, es uno de los componentes del fibrocemento, un material de construcción que en España fue comercializado por la empresa Uralita, de ahí que comúnmente se conozca como uralita. Está compuesto por fibras microscópicas que pueden permanecer en suspensión en el aire el tiempo suficiente para que representen un riesgo respiratorio, según manifiestan expertos en la materia, quienes indican que el simple hecho de estar en contacto con el amianto no supone casi riesgo para la salud, pero la situación cambia cuando el contacto es prolongado y se manipula el material de manera que las fibras pasen al aire y sean fácilmente respirables, lo que sucede en derribos o cuando el material está muy envejecido.