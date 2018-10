Piden 13 años para un acusado de agredir sexualmente a su mujer cuando se estaban separando El fiscal asegura que el procesado se presentó en el domicilio de la víctima armado con un cuchillo para amenazarla y obligarla a mantener relaciones JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Jueves, 18 octubre 2018, 00:43

La Fiscalía de Málaga ha pedido a los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial que condenen a un hombre a 13 años de prisión, ya que considera que agredió sexualmente a su mujer cuando estaban separándose. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, asegura que también la amenazó y la maltrató.

El representante del Ministerio Público explica que el procesado y la perjudicada estuvieron casados durante cuatro años y que, a finales del mes de octubre de 2015, comenzaron con los trámites de separación. El suceso tuvo lugar poco después, en concreto, el día 20 de noviembre.

Sobre las 10.35 horas, relata que el procesado, un hombre de nacionalidad rumana, se presentó en el domicilio de la mujer, situado en la capital malagueña. Allí, supuestamente, inició una discusión.

Está acusado de los supuestos delitos de amenazas, agresión sexual y malos tratos

Durante la misma, el representante del Ministerio Público sostiene que el acusado esgrimió un cuchillo de 15 centímetros de hoja para amedrentarla. Al parecer, se lo puso en el cuello y dijo: «Como es que me vas a denunciar a la policía. Me voy a matar y te voy a matar a ti, no tengo nada que perder. Yo no salgo vivo de aquí, pero tu tampoco».

El procesado, según continua el fiscal, llegó a autolesionarse en una mano con la citada arma blanca. Todo ello provocó en la víctima una situación de desasosiego y temor, según se apunta en el escrito de acusación.

El Ministerio Público solicita que no pueda acercarse a la mujer durante 16 años

A continuación, siempre según el relato de los hechos que hace el Ministerio Público, empujó a la mujer hacia el dormitorio. Una vez en esta habitación, afirma que la arrojó sobre la cama, «comenzando a desvestirla, a besarla y a manosearla, al tiempo que le pedía que le hiciera una felación».

El fiscal asegura que de esta forma obligó a la mujer, «que se encontraba intimidada al encontrarse el procesado en posesión del cuchillo ya referido, satisfaciendo de este modo sus libidinosos deseos e intenciones».

Finalmente, la mujer consiguió huir de la casa y se refugió en un local situado en las inmediaciones de la vivienda. Inmediatamente se alertó a la policía, consiguiendo los agentes detener al sospechoso en su domicilio. Se había llevado con él su bolso y varias pertenencias personales de la víctima, según añade el fiscal.

Por todo ello, considera que el procesado es culpable de los supuestos delitos de amenazas, agresión sexual y malos tratos, concurriendo la circunstancia agravante de parentesco en cuanto a los dos primeros. Por todo ello, solicita la citada pena de prisión.

Además, el representante del Ministerio Público pide que se le prohiba al acusado acercarse y comunicarse con la mujer durante 16 años. Asimismo, solicita tres años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

A consecuencia de estos hechos, el representante del Ministerio Público señala que la víctima sufrió lesiones consistentes en erosiones en la cara interna del muslo izquierdo, así como en el glúteo izquierdo. Es por ello que pide una indemnización de 150 euros por estas heridas, así como otros 6.000 en concepto de daños morales.

Ahora serán los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga los que tendrán que decidir sobre este caso. El juicio está previsto que se celebre el próximo jueves 25 de octubre en una de las salas de la Ciudad de la Justicia.