Pérez apela a la movilización en su último mensaje de campaña: «Si no vamos a votar, las derechas pactarán» Medina y Pérez, este viernes por la mañana. / Ñito Salas El candidato socialista se compromete a convertir Málaga, entre 2020 y 2030, «en la gran capital del sur de Europa» y acusa a De la Torre de firmar una legislatura «en blanco» ALBERTO GÓMEZ Viernes, 24 mayo 2019, 17:15

En el PSOE reina la sensación de que es ahora o nunca. Los socialistas aspiran a ganar las elecciones de este domingo como primer paso para conquistar la Alcaldía que el PP ostenta desde hace más de veinte años. Por eso Dani Pérez centra su último mensaje de la campaña en la necesidad de movilizar al electorado que el 28 de abril dio la victoria a Pedro Sánchez para frenar el avance de la extrema derecha. El desgaste de Francisco de la Torre resulta otro de los argumentos esgrimidos por el candidato socialista para «acabar con 25 años de gobierno del PP». La alternativa pasa por un proyecto «basado en el feminismo, el ecologismo y el animalismo» para recuperar «la ilusión» y materializar el cambio. La última intervención antes del acto de cierre tuvo lugar en la plaza de la Luz, en el distrito de Carretera de Cádiz, evidenciando así la apuesta socialista por convertir los barrios, eso que llaman «la Málaga olvidada», en el eje de su estrategia.

«Nos encontramos ante una oportunidad histórica de que se produzca un cambio en Málaga. Para eso es fundamental que los 93.000 malagueños y malagueñas que votaron al PSOE en las pasadas elecciones generales se movilicen y hagan lo mismo en las municipales», explicó Pérez, convencido de que su modelo de ciudad, con propuestas como la unión peatonal entre el Centro y el Puerto, la supresión de las plusvalías por herencias en la primera vivienda, la ampliación del Palacio de Ferias, la mejora de los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) o la puesta en marcha de un plan de choque de limpieza, atraerá a más votantes que el PP de De la Torre.

Pérez agitó el fantasma del miedo a la entrada de la ultraderecha de Vox en el Ayuntamiento: «Tenemos que impedir con nuestro voto que la extrema derecha tenga presencia en el Consistorio porque va en contra de todos los valores democráticos y pretende llevar a cabo una involución a todas las conquistas logradas a lo largo de estos años de democracia». La alerta incluye un posible pacto de la formación de Santiago Abascal con del PP y Ciudadanos: «Si suman, reeditarán el tripartito que ya tienen en el Gobierno andaluz». La apuesta por la conservación del patrimonio histórico, la transformación de Lagunillas en un gran barrio cultural alejando de la especulación urbanística o la creación de un gran pulmón verde en los antiguos terrenos de Repsol constituyen otros «elementos centrales para convertir Málaga, entre 2020 y 2030, en la capital del sur de Europa».

Pérez se ha mostrado especialmente crítico con De la Torre, a quien acusa de haber culminado «una legislatura en blanco» y de dar síntomas de «agotamiento» que le han impedido resolver el conflicto abierto con bomberos y policías locales, los problemas de convivencia entre hosteleros y residentes en el Centro o «el drama» de las plusvalías. Conscientes de que la abstención puede ser su peor enemigo, los socialistas tratan de mantener intacto el espíritu que movilizó a decenas de miles de votantes en la capital de la Costa del Sol: «Que nadie se quede en casa, porque si no vamos a votar, ellos vuelven, la derecha siempre vuelve. Si no vamos a votar, las derechas pactan y gobiernan. Si no vamos a votar, las derechas y la ultraderecha se unen como en Andalucía».