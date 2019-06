Pavimento no apto para camiones en la Plaza de la Malagueta Nuevo pavimento en la zona de Antonio Martín recién colocado. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Martes, 4 junio 2019, 08:56

Un lector comenta lo que días pasados le pasó cuando iba paseando en bicicleta por la Malagueta. «Pasé por una zona recién abierta al paso de personas, bicicletas, patinetes... y cuál fue mi sorpresa que en esa zona que precisamente se corresponde a la parte delantera del merendero de Antonio Martín, todas las losas recién puestas se movían, así que al rodar la bici sonaba como un piano. Me extrañó que a una acera recién hecha le ocurriera eso, por lo que hablé con un encargado y desesperado me dijo que precisamente el día que se abrió al paso peatonal, un camión cuba de Limasa de 30 Tm. pasó por la zona a pesar de que se le prohibiera por parte del encargado». Según comenta este ciudadano, al parecer van a tener que renovar toda la zona pavimentada nuevamente, un asunto que desde luego da que pensar porque, de confirmarse, supone un «derroche y mal uso del dinero del contribuyente» a causa de una negligencia protagonizada por una empresa mixta que es costeada con fondos públicos, y más aún cuando, según apunta este ciudadano, «Limasa tiene una entrada a la playa en la mediación del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, y carretera o vía de servicio a todo lo largo de la playa». «Me temo que una plaza proyectada peatonal se convierta en un desastre si no se toman medidas como la instalación de bolardos, pues de lo contrario pasará como otras calles peatonales, caso de Maestranza, Madre de Dios y otras convertidas en desastres para pasar a pié y en coche, pues con esas losas que se ponen no aguantan el paso de los camiones».

Otra lectora se refiere a los árboles que se están plantando en la misma plaza de la Malagueta, la mayoría palmeras, pero pide que no se planten jacarandas porque entiende que aunque es un árbol muy bonito ensucia mucho.

La verdad que el color de las flores de las jacarandas es bellísimo, un árbol que podemos disfrutar en muchos rincones de la ciudad, aunque efectivamente ensucien las aceras una vez al año, de abril a mayo, que es cuando florece este árbol subtropical.

La palmera junto a la plaza.

Calle Maestranza: una palmera en peligro

Dice María Victoria Seoane que quienes plantaron la palmera que aparece en la imagen superior lo hicieron sin reflexionar. «La palmera crecida está actualmente casi adherida a la fachada posterior de la plaza de toros de La Malagueta en la calle Maestranza. Asfixiada, sin tierra en un suelo de cemento. Parques y Jardines son los idóneos para salvar la palmera. Espero una actuación urgente, una reacción inmediata. El Ayuntamiento y la Diputación no pueden hacer oídos sordos a la sociedad por muchos motivos ; y uno de ellos es que su nómina es para atender a las necesidades del ciudadano».

Saliente peligroso.

Por otra parte, en la calle Cervantes, a la altura del bar Flor, hay un saliente en un sitio muy transitado, por lo que supone un peligro para cualquiera que pase por allí, según advierte esta misma lectora, preocupada porque ello pueda acarrear un accidente.