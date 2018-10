El 'patrón de los Imposibles' celebra hoy su día María del Carmen López acude junto a su hija, su nieta y su bisnieta a mostrar su devoción al santo. :: s. fenosa San Judas Tadeo cuenta con la devoción de numerosos fieles malagueños BEATRIZ LAFUENTE MÁLAGA. Domingo, 28 octubre 2018, 00:39

Hoy domingo, 28 de octubre, es el día de san Judas Tadeo y, como cada año, la parroquia de los Santos Mártires de la capital se llena de devotos del 'patrón de los imposibles', como se le suele llamar. Según explica Fernando Luis Ojeda, de la tienda de artículos religiosos Ojeda, de la calle san Juan «viene gente a diario para comprar estampitas de san san Judas, medallas de plata y rosarios, pero sobre todo los días 28 de octubre, cuando se celebra su fiesta. Incluso los 28 de cada mes. Muchas personas me cuentan que pasan las estampas cerca de la talla y que los rosarios se los cuelgan en la mano cuando les ha concedido algo que le habían pedido. De hecho, es muy normal verle muchos rosarios en la mano. La gente que viene a la tienda siempre te cuenta milagros que le atribuyen a san Judas».

Pero la devoción a san Judas en nuestro país es relativamente reciente como añade Ojeda, «cuando era pequeño no había tanta devoción a san Judas Tadeo como en la actualidad. Recuerdo la devoción a san Antonio, a santa Gema, incluso a 'fray escoba', como llamaban a san Martín de Porres. En cambio, en el extranjero sí había más devoción a esta imagen y se ve en más templos. En Málaga capital sé que tenemos imagen en los Mártires, Santo Cristo y en el Santuario de la Victoria».

Y es que, aunque tradicionalmente la gente acudía a venerar a san Judas a la iglesia del Santo Cristo de la Salud, situada en la calle Compañía, muchos devotos comenzaron a ir a la parroquia de los santos Mártires durante los cuatro años que permaneció cerrado este templo debido a los trabajos de restauración que se llevaron a cabo. Pero son muchas las parroquias de la diócesis de Málaga que tienen pequeñas imágenes de este santo.

No se sabe a ciencia cierta de dónde viene el sobrenombre Tadeo No hay que confundirlo con Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús

Como explica el párroco de los Santos Mártires, Felipe Reina, «en esta iglesia hay dos tallas de san Judas Tadeo, una situada en dentro del grupo escultórico de la Sagrada Cena y la otra en una capilla devocional, que es la que solemos bajar cuando se acerca el 28 octubre, porque son muchos los devotos que vienen a rezarle y traerle ofrendas. Este domingo, tras la Misa de la mañana, nos acercamos a san Judas a rezar una oración junto a él».

Peticiones

Se le conoce como el 'patrón de los imposibles', pero como afirma Reina «la gente le suele pedir por la salud, el trabajo, incluso los estudiantes van a pedirle para que les ayude en los exámenes. De hecho, le traen muchos exvotos y muchas flores, además de los tradicionales rosarios».

De hecho, a lo largo de toda la semana, a la parroquia de los Santos Mártires ha acudido más gente de lo habitual y la capilla en la que se encuentra la imagen de san Judas Tadeo, ha recibido muchas más visitas. Entre ellas, la de Antonia, muy devota de este santo, que explica que «san Judas me ha concedido todo lo que le he pedido. Es más, en mi casa siempre tengo una vela encendida a este santo, junto a una imagen de la Virgen del Socorro, y por eso, siempre vengo a rezarle».

Otra feligresa que se ha acercado esta semana a venerar a este santo es María del Carmen López, que viene acompañada de su hija, su nieta y su bisnieta, y afirma que «en mi familia todos somos muy devotos de san Judas Tadeo; la devoción a este santo ha pasado de generación en generación». Tanto es así, que su nieta, Rocío de 33 años, después de acompañar a su familia a visitar al santo en los Mártires, quiere acudir también a la iglesia del Santo Cristo, porque ella le hizo una promesa a la imagen de san Judas que se encuentra en este templo. A pesar de que su madre le dice: «pero si es lo mismo», ella lo niega: «tengo que ir a darle las gracias al del Santo Cristo».

No debemos confundirlo con Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Y es que, mientras Mateo y Marcos lo llaman simplemente 'Tadeo', Lucas lo llama 'Judas de Santiago'. No se sabe a ciencia cierta de dónde viene el sobrenombre Tadeo. Su fiesta se celebra junto a Simón, ya que ambos formaban parte del grupo de los doce apóstoles que acompañaron a Jesús. Además, parece que ambos fueron martirizados en Persia. Y que le cortaron la cabeza con un hacha por lo eso se le suele representar con este instrumento en la mano. «Se sabe poco de él -como afirmaba Benedicto XVI- sólo san Juan señala una petición que hizo a Jesús durante la última Cena. Tadeo le dice al Señor: «Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo?».

Es una cuestión de gran actualidad; también nosotros preguntamos al Señor: ¿por qué el Resucitado no se ha manifestado en toda su gloria a sus adversarios para mostrar que el vencedor es Dios? ¿Por qué sólo se manifestó a sus discípulos? La respuesta de Jesús es misteriosa y profunda. El Señor dice: «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y pondremos nuestra morada en él». Esto quiere decir que al Resucitado hay que verlo y percibirlo también con el corazón».