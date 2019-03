Cosas de la ciudad Patinetes: un descontrol al que hay que poner freno Un patinete dejado en medio de la calle delante del Pasaje Chinitas. Cada vez son más los ciudadanos que reclaman una regulación de los patinetes en la ciudad, y ya no solo sobre su uso y circulación, si no sobre su estacionamiento JOSÉ MANUEL ALDAY Domingo, 24 marzo 2019, 16:45

Cada vez son más los ciudadanos que reclaman una regulación de los patinetes en la ciudad, y ya no solo sobre su uso y circulación, si no sobre su estacionamiento. «Como medio de transporte puede estar muy bien, pero por las aceras a toda velocidad y esas motos eléctricas que son más grandes que por ejemplo una Vespa, y que también van por la acera a toda velocidad, y que se consideren un juguete me parece una irresponsabilidad y una falta de actuación por parte de la autoridad para regularlas como vehículo», escribe Miguel Ángel Domínguez.

«Hoy sólo quiero señalar el impacto visual, no el problema de que no te atropellen, que causan en el centro de la ciudad. Es increíble que se peatonalizara todo, que no se pueda circular con moto o coche y que estos engendros ocupen aceras, entradas a portales o simplemente se abandonen en medio de la Plaza de la Constitución, por poner un ejemplo». Y adjunto varias fotos en las que dice se pueden ver «patinetes no aparcados junto a la pared o en un sitio apropiado, sino abandonados en cualquier sitio, obstaculizando el paso de personas y/o con el consiguiente impacto negativo sobre las calles y elementos arquitectónicos como la entrada al Pasaje de Chinitas. En una foto se ve uno tirado delante de la entrada a un portal, seguramente la persona que fuera a entrar o salir le dio una buena patada». «Si esto está pasando ahora que hay cientos, ¿qué sucederá cuando haya miles? Creo que se deberían habilitar sitios para estacionarlos como están las bicicletas y obligar a las compañías propietarias a demarcar los recorridos y sitios de recogida, y si se dejan abandonados en cualquier parte, hacerlos responsables y sancionarlos».

Patinetes en mitad de la calle y a las puertas de una vivienda. Vehículo en la calle.

Esta misma semana este periódico anunció que la Autoridad Portuaria se convertirá en los próximos días en la primera institución en regular el uso de los patinetes eléctricos de alquiler en Málaga. Tras una reunión mantenida con representantes de cinco de las operadoras con presencia en la capital, la Autoridad Portuaria se mostró partidaria de habilitar tres puntos de aparcamiento, a cobrar un canon a las empresas y a multar los que estén mal estacionados.

Ancha del Carmen: pasod e vehículo

La calle Ancha del Carmen se reformó no hace mucho y quedó una vía peatonalizada en la que solo se permite la circulación para el acceso de los vehículos a los garajes que existen en esta calle. Sin embargo hay ciudadanos que denuncian el paso frecuente de automóviles por esta vía, en la que insistimos la circulación está prohibida salvo que se acceda a los garajes allí existentes allí. En vista de ese uso no autorizado de esta calle por parte de algunos conductores, los vecinos piden una mayor vigilancia policial en la zona que evite el paso de motocicletas, automóviles y furgonetas por la calle recién reformada. Y es que, como señalan, en paralelo está la calle Peregrino, que sí está abierta al tráfico.