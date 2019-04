Patinetes hasta en los árboles Patinetes colgados de un árbol en la plaza de Camas. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Miércoles, 10 abril 2019, 07:57

No se sabe bien si se trató de una gamberrada o consecuencia del hartazgo de algún ciudadano que se tomó la justicia por su mano y cansado de tropezar con los patinetes que tanto entorpecen el paso por las calles de la ciudad los colgó de ese árbol. El caso es que ahí arriba estaban, según la imagen que captó días pasados un ciudadano que envía al periódico la fotografía superior que acompaña a este texto con este comentario: «Nuevo atractivo turístico en Málaga». Y es que las quejas ciudadanas pidiendo una regulación de los patinetes en la ciudad no han cesado en todo este tiempo. Porque aunque se trata de un medio de transporte interesante, la ausencia hasta el momento de una normativa para su uso estaba provocando muchos problemas. Unos problemas relativos tanto a la seguridad vial, pues existe riesgo de atropello para los peatones al circular los patinetes por las aceras, como porque hasta ahora se veían patinetes dejados en cualquier sitio, obstaculizando el paso de los peatones además de provocando un impacto visual negativo en las calles y elementos arquitectónicos de la ciudad.

Patinetes en mitad de la acera.

Las reclamaciones para que se habilitaran lugares donde estacionarlos y se regulara su uso por las calles de la ciudad han sido constantes debido a la proliferación de este tipo de vehículos, y ayer por fin el Ayuntamiento daba a conocer un bando del alcalde que sin embargo parece que no ha contentado a todo el mundo. Y es que aunque el bando establece que los patinetes deberán cumplir las normas generales de circulación y sólo podrán estacionar en los lugares destinados para tal fin, incumplimiento que acarreará multas de 200 euros, tan solo prohíbe su estacionamiento en las aceras y no su circulación por las mismas, pues aunque establece que este tipo de vehículos podrá circular preferentemente por los carriles bici, faculta a que lo hagan por las aceras solo a una velocidad máxima de 10 km/h, lo que será difícil de controlar, por lo que el bando ya ha sido criticado por algunos al entender que no se acaba con el problema.

Alcorque.

Alameda Principal: alcorques con cemento

Envía un lector fotografías de unos alcorques de la Alameda Principal tomadas días antes de que en los huecos fueran plantados naranjos, y dice que teme que con las prisas de tener listas las obras para Semana Santa, se corra el riesgo de que los trabajos no sean bien ejecutados. «Prueba de ello es que han llenado de cemento estos alcorques, que deberían ser de estupenda tierra vegetal para que los naranjos enraícen y crezcan floridos esta primavera», dice. «Si en unas semanas los árboles entre la Iglesia Stela Maris y calle Córdoba se muestran mustios y mueren, ya sabemos las causas», asegura.

Esperemos que el cemento de esos alcorques se haya retirado antes de la plantación de los naranjos, porque de no haberlo hecho poco futuro tendrán, como apunta el lector.