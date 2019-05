Pasión por los clásicos

Como si fuera un veneno que le recorre el cuerpo, Enrique Anaya se pasa el día pensando en su Seat 600 del año 71. «Lo mimamos como a un peluche, estamos todo el día con el plumero y mirando las temperaturas y el mantenimiento». Como él le ocurre a Miguel Báez, que ya tiene seis coches clásicos, o a Luciano Vega, que tiene un 'dos caballos' del año 1965. «Te montas en el coche y se te quitan hasta los dolores», confiesa. Todos ellos han participado en la IV Caravana Solidaria que organiza el Museo Automovilístico de Málaga para recaudar fondos para Cruz Roja.

El evento benéfico se ha desarrollado a lo largo de toda la mañana en la explanada del antiguo edificio de Tabacalera, en donde ha habido batucada, actuaciones infantiles y grupos de animación para los más pequeños. Además se ha instalado una barra con precios populares para aumentar la recaudación. Los organizadores han explicado que los fondos obtenidos servirán para financiar el programa 'Madad' para ayudar a refugiados sirios. El evento ha terminado con la marcha por las calles del Centro, en donde han participado una veintena de vehículos de diferentes clubes del automóvil y el Cadillac Pink del año 1955 que forma parte de la colección del museo. Este último es especialmente significativo porque es el mismo modelo que Elvis Presley le regaló a su madre.

Entre los participantes, Antonio Bravo, vicepresidente del Club 600 en Málaga, explica que a ellos les encanta estar en este tipo de eventos porque todo el mundo les trata muy bien. «A todo el mundo le trae muy buenos recuerdos y te paran para hablarte de su historia concreta». Para ellos, los coches son más que una pasión y los tratan con mucho mimo. «Nos recuerdan al pasado y a nuestra juventud», apunta.

También habla de recuerdos y de pasión Miguel Báez, que se mueve en coche clásico desde hace más de 30 años. En su caso tiene seis porque «una vez que empiezas no puedes parar». Para él, sólo por las anécdotas que cuenta la gente ya merece la pena tener uno. «Es un coche que te quita de problemas y de dolores. Yo estoy con un problema en las hernias discales, pero me meto en el coche y me quedo nuevo».

Y entre los asistentes que no participaron en la marcha se encontraba Lola Anaya, una joven que vive en la zona y que había acudido al escuchar música. «Las actuaciones están muy entretenidas y siempre es bueno que haya muchas actividades en los barrios».