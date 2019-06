¿Qué pasa con el puente del CAC? El puente permanece cerrado desde el pasado 10 de mayo, cuando se detectaron diversos daños. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Sábado, 22 junio 2019, 14:56

La pasarela peatonal sobre el río Guadalmedina a la altura del CAC sigue cerrada al paso desde el pasado 10 de mayo al apreciarse unos daños en su estructura, y como no se ve ningún movimiento que haga pensar en una próxima apertura hay quien se pregunta ¿qué pasa con el puente? Por eso Adelante Andalucía ha solicitado al Ayuntamiento información al respecto ya que se trata de una pasarela que es muy utilizada por los malagueños.

La formación integrada por Izquierda Unida y Podemos ha anunciado que va a reclamar al alcalde explicaciones sobre los motivos que mantienen cerrada la pasarela peatonal sobre el río Guadalmedina a la altura del Centro de Arte Contemporáneo (CAC), cuyo nombre oficial es puente del Perchel.

La formación recuerda en un comunicado que tras detectarse unos daños en el puente y cerrarse se anunció que se iba a realizar una evaluación técnica del mismo. Según el portavoz del grupo municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, desde el gobierno local se dijo entonces que el cierre del puente se realizaba «de forma preventiva mientras Urbanismo determinaba el alcance de los daños», pero apunta que «hasta el momento no se conoce ningún dato técnico ni anuncio de trabajos para solucionarlos».

Puente muy transitado

Por su parte, la concejala de la misma formación Paqui Macías ha dicho que se trata de uno de los puentes peatonales sobre el río «más transitados por el lugar en que se encuentra: junto a un colegio, el Centro de Arte Contemporáneo, un centro sanitario y el propio centro urbano». La formación recuerda que «en un principio, esta pasarela se cerró porque se apreciaba alguna zona deteriorada y porque se movía la estructura. Sin embargo, los propios vecinos alertaron de que se seguía usando porque era fácil acceder al mismo, de manera que el Ayuntamiento reforzó la entrada al puente y anunció la realización de estudios técnicos». El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, entiende que «es importante darle una solución al estado de la pasarela porque es muy utilizada tanto por vecinos y vecinas como por turistas, pero también por motivos de seguridad», de ahí que manifieste que su grupo pedirá los informes técnicos que se anunciaron, «así como las recomendaciones para subsanar problemas y cuándo se llevarán a cabo».

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga encargó a la empresa Cemosa, que presta servicios de ingeniería y control de calidad, un estudio para determinar el alcance de los daños. En una primera inspección, los problemas se apreciaron en el apoyo de la pasarela en la zona más próxima al CAC, lo que habría trasladado el problema al otro extremo del puente que da a la calle Salitre.

La jardinera.

José María Freuiller: una jardinera descuidada

En la calle José María Freuiller, a la altura del número 16, hay una jardinera en mal estado, según denuncia un ciudadano, que dice que dicha jardinera falta césped, plantas y además dice que está en altura y no tiene barandillas, por lo que los niños se suben a la misma. Además manifiesta que el riego lo ponen muy temprano y no funciona bien, por lo que en ocasiones permanece activo durante muchas horas encharcando ya no solo la jardinera, sino la calle. «He puesto reclamaciones de todo tipo al Ayuntamiento sobre el estado de esta jardinera desde el año pasado y todo sigue igual o peor», señala este ciudadano, que envía unas fotografías en las que se observa el estado de esas jardineras.