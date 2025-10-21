Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jabalíes o cerdolíes, cruzando la calzada en la urbanización Cerrado de Calderón Archivo.
La Casona de Parque

¿Qué pasa con los jabalíes en Málaga?: «Son cerdolíes, que desplazan a la especie autóctona»

Medio Ambiente indica que los de capital son «una especie mixta exótica invasora» que desplaza a la raza autóctona. Aprueban en el Ayuntamiento de Málaga instar a la Junta a que amplíe el periodo de caza en los montes

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 00:34

Se lleva hablando de los cerdolíes o de los 'guarros jabalíes', como se dice en otros puntos de la geografía andaluza ya más de una ... década. Que Málaga tiene un problema con la llegada de jabalíes al casco urbano de la ciudad no es una cuestión que nadie ponga en duda en el Ayuntamiento de Málaga, ni el equipo de gobierno del PP ni la oposición. De hecho, lo primero que ha salido a relucir en la comisión de pleno de Medio Ambiente ha sido el accidente que tuvo una joven en el Cerrado de Calderón cuando iba con su moto, se le cruzó un jabalí, cayó al suelo y resultó herida. Eso era lo que exponía la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, cuando ponía sobre la mesa que «mientras el PP se arrodilla ante los animalistas, los malagueños acaban en el hospital».

