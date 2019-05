Los partidos dan el pistoletazo de salida a una campaña muy disputada en Málaga

Apenas quince días después de la última cita con las urnas, Málaga afronta desde anoche una nueva campaña electoral, la de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. La fragmentación del voto y los resultados del 28A siembran de incertidumbre el escenario en el que los candidatos disputan la carrera hacia el 26M. En la capital, los socialistas, encabezados por Daniel Pérez, aspiran a arrebatar la Alcaldía de Francisco de la Torre después de casi dos décadas al frente de la Casona del Parque. La convocatoria incluye también comicios autonómicos en el resto de España así como elecciones europeas.

En Málaga capital los partidos dieron el pistoletazo de salida con ilusión y ganas de darlo todo en la campaña que acaba de comenzar.

Partido Popular De la Torre pide el apoyo ciudadano para que Málaga «no se frene»

El estribillo del 'Don´t stop me now' ('No me pares ahora') de Queen resonó anoche con fuerza al término de la intervención de Francisco de la Torre en el arranque de una campaña electoral donde el alcalde de la capital y candidato del PP a la reelección por quinta vez consecutiva destacó la transformación de Málaga durante las dos últimas décadas con gobiernos populares en la Casona del Parque y reclamó el apoyo de los ciudadanos para que la ciudad «no se pare y no se le eche el freno».

En un escenario político muy abierto y donde por primera vez en los últimos 24 años se abre paso la posibilidad de una alternancia en el Ayuntamiento de la capital a consecuencia de factores como la fragmentación del voto en el centroderecha o el desgaste aparejado a la gestión y lsa siglas del PP, De la Torre exhibió optimismo e ilusión en una intervención con una puesta en escena con toques de modernidad.

PSOE Pérez se presenta como el candidato del «cambio» para repetir la victoria del 28A

Confiesa que lleva «dos años» esperando este momento, desde que fuese nombrado portavoz e iniciase la carrera hacia la Alcaldía. Pero la verdadera cuenta atrás comienza ahora. Daniel Pérez está dispuesto a desalojar a Francisco de la Torre de la Casona del Parque. Por eso la primera parada de su autobús de campaña tuvo lugar ayer frente al Ayuntamiento que aspira a gobernar, donde lanzó un mensaje sobre el que vertebrará su estrategia electoral. «Sólo hay dos opciones: que el PP siga en el poder, pero ahora con la ultraderecha de Vox, o el cambio», exclamó el candidato socialista, convencido de la necesidad de mantener la movilización de la izquierda que atornilló la victoria de Pedro Sánchez el 28 de abril.

Málaga Ahora Galindo aspira a que su partido sea determinante otros cuatro años

Cuatro años después de haber conseguido cuatro ediles y ser la tercera fuerza en el Ayuntamiento de Málaga, la formación de Málaga Ahora comenzó anoche la campaña con el claro objetivo de seguir estando presente en el Consistorio para otra próxima legislatura. En esta ocasión, eso sí, lo harán en solitario, ya que la formación de Podemos va en coalición con Izquierda Unida. Tras el resultado obtenido por Ysabel Torralbo, en este caso será su compañera Rosa Galindo la que encabece la lista. Ayer defendió ante decenas de militantes en el acto de apertura de campaña en la plaza de la Merced que esta es una campaña diferente. «Es distinta, en primer lugar, porque esta es la única candidata que nunca irá a un acto en coche oficial. Es distinta también porque esta candidata es la única que ha sido elegida por la gente, en un proceso de primarias abiertas y no por unos cuantos hombres encerrados en un despacho.

Ciudadanos Cassá abre campaña con un guiño a los jóvenes y a una ciudad «de oportunidades»

A pie de playa y en uno de los lugares que se ha convertido en los últimos meses en emblema de su programa y de su proyecto de ciudad. Astilleros Nereo fue anoche el escenario en el que los candidatos de la lista de Ciudadanos, con su número 1, Juan Cassá, a la cabeza, se conjuraron para ser «la lista más votada» en las próximas municipales. Para ello, Cassá hizo un llamamiento a los malagueños para que con su apoyo contribuyan a construir «una ciudad con más oportunidades». En esa estrategia, el cabeza de lista lanzó un guiño directo a los jóvenes, a los que pidió el voto «porque nosotros somos un partido joven, sin mochilas y con proyectos para la ciudad a medio y largo plazo»

Adelante Málaga Un inicio de campaña con la intención de liderar un gobierno de cambio

Liderar un gobierno de izquierdas. Esa es la intención y el punto de partida con el que la confluencia de IU y Podemos para las elecciones municipales del 26 de mayo en Málaga capital, Adelante Málaga, inició anoche la campaña electoral en la ciudad. Los líderes de la formación señalaron que salen con ilusión y buenas sensaciones para ganar la Alcaldía y liderar el próximo gobierno progresista. «La percepción, las sensaciones que nos transmite la gente en esta precampaña son muy positivas y nos hacen ser muy optimistas», argumentó el candidato a la Alcaldía, Eduardo Zorrilla, que recordó que en las últimas elecciones generales la movilización del voto en los barrios populares evitó el gobierno de la derecha y la ultraderecha en España, una situación en la que el voto a Unidas Podemos fue «decisivo».

Vox El partido reinvidica que la ciudad de Málaga vuelva a ser de los malagueños

El partido más a la derecha del panorama político, Vox, que concurre por primera vez a las municipales con posibilidades claras de obtener representación en el Ayuntamiento de Málaga, inició a medianoche su campaña con un acto en la popular avenida de la Paloma. El cabeza de cartel, José Enrique Lara, se rodeó de varios de los candidatos de la lista al Ayuntamiento de Málaga y de la futura diputada Patricia Rueda, y arengó a los suyos exigiendo que Málaga vuelva a ser de los malagueños. Lara subrayó que no quieren una ciudad escaparate, que colecciona museos deficitarios. Acabó su discurso con un sonoro 'viva España', que fue correspondido por la veintena de asistentes. Tras el mismo, iniciaron la tradicional pegada de carteles.

