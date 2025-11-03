Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Latas, plásticos y otros desperdicios olvidados desde hace varios meses.
COSAS DE LA CIUDAD

La parte baja de La Mosca se ha convertido en un «vertedero»

Los vecinos lamentan que esta situación lleva demasiado tiempo afectando a la zona

Emilio Morales

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Los alrededores de la zona de La Mosca, especialmente en los laterales cercanos a la calle Conde de las Navas, se han convertido en un ... vertedero a cielo abierto, con botellas, plásticos y todo tipo de basura acumulada desde hace meses. Esta situación no solo daña el aspecto visual del barrio, sino que también representa un grave riesgo para la salud y la seguridad de los vecinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

