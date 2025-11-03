La parte baja de La Mosca se ha convertido en un «vertedero»

Los alrededores de la zona de La Mosca, especialmente en los laterales cercanos a la calle Conde de las Navas, se han convertido en un ... vertedero a cielo abierto, con botellas, plásticos y todo tipo de basura acumulada desde hace meses. Esta situación no solo daña el aspecto visual del barrio, sino que también representa un grave riesgo para la salud y la seguridad de los vecinos.

Lo más alarmante es que este punto se ha convertido en una zona de paso frecuente, tanto para adultos como para niños, ya que hay instalaciones deportivas cerca. Al caer la noche, la presencia de jabalíes en la zona agrava aún más la situación, ya que estos animales escavan en los montones de basura en busca de comida, dispersando los residuos por toda el área. Este panorama genera un ambiente insalubre, con la posibilidad de proliferación de plagas y enfermedades.

Los residentes de la zona han expresado su malestar por la falta de acción por parte de las autoridades locales, que no parecen haber tomado medidas efectivas para resolver el problema. «Es una vergüenza que, después de tantos meses, este lugar siga así. No solo afecta a la estética del barrio -hay hasta señales caídas en el suelo-, sino también a nuestra salud y seguridad», comenta un vecino de la zona en conversaciones con este redactor.

Es urgente que se tomen medidas inmediatas para limpiar la zona y garantizar su mantenimiento regular. Igualmente, se requiere una campaña de concienciación para evitar que se siga arrojando basura en un lugar que debería ser un espacio seguro.