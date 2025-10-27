Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del parque Frank Capra, previsto desde el año pasado en el presupuesto de Urbanismo. Sur

Un parque para los vecinos de Teatinos: el Ayuntamiento de Málaga selecciona a la empresa constructora

Urbanismo propone como adjudicataria de las obras a la empresa Eiffage con un presupuesto de 7,4 millones de euros y un plazo de ejecución de un año

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:33

Comenta

Tras años de anuncios por parte del equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Málaga, los vecinos de Teatinos ven más cerca el momento ... de poder contar con una zona de esparcimiento acorde al nivel de población de esta zona de la capital. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha seleccionado a la empresa que acometerá las obras del denominado parque de Frank Capra, previsto desde el año pasado en los presupuestos locales. El pasado mes de abril, el Consistorio abrió el plazo de recepción de ofertas de empresas interesadas en acometer esta actuación, con un presupuesto de 8,8 millones de euros y un plazo de ejecución de un año.

