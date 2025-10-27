Un parque para los vecinos de Teatinos: el Ayuntamiento de Málaga selecciona a la empresa constructora

Tras años de anuncios por parte del equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Málaga, los vecinos de Teatinos ven más cerca el momento ... de poder contar con una zona de esparcimiento acorde al nivel de población de esta zona de la capital. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha seleccionado a la empresa que acometerá las obras del denominado parque de Frank Capra, previsto desde el año pasado en los presupuestos locales. El pasado mes de abril, el Consistorio abrió el plazo de recepción de ofertas de empresas interesadas en acometer esta actuación, con un presupuesto de 8,8 millones de euros y un plazo de ejecución de un año.

Finalmente, de una veintena de propuestas recabadas por Urbanismo, la mesa de contratación de la Gerencia ha seleccionado la presentada por la constructora Eiffage Infraestructuras, que se compromete a hacer el parque por 7,4 millones de euros, 1,4 millones menos que el precio calculado por los técnicos municipales. El plazo de ejecución se mantiene en un año, desde que se firme el contrato.

El espacio sobre el que se construirá el nuevo parque cuenta con 50.903 metros cuadrados de superficie y está ubicado entre la ronda oeste, la autovía del Guadalhorce y las calles José Luis Borges y Frank Capra. Según el diseño de Urbanismo, contará con áreas de recreo, espacios de descanso y corredores verdes a partir de una red de caminos enlazados entre sí.

Caminos, plazas, juegos infantiles y zonas deportivas

Uno de los espacios se caracterizará por estar rodeado de árboles, una lámina de agua de 120 metros de longitud y zonas de estancia. Otra de las zonas está formada por una plaza que funciona como punto de encuentro en el que se concentran equipamientos y una pérgola. Asimismo, ofrecerá una zona de juegos infantiles y otra deportiva. Los caminos suman una superficie de 9.000 metros cuadrados; y las plazas, 3.400 metros cuadrados.

En cuanto a la jardinería prevista, estará formada por 103 especies diferentes distribuidas en una zona forestal que hará de barrera con las carreteras que rodean la zona y que incluye más de 163 coníferas entre pinos y cipreses. Además, habrá 10.000 metros cuadrados de pradera, 675 árboles de sombra, 136 palmeras y más de 3.000 arbustos. En la zona deportiva se instalarán elementos de gimnasia al aire libre, además de tres mesas de ping pon, dos canastas y aparatos para la práctica del work out.

En la zona sur del parque se instalará un espacio canino de 1000 metros cuadrados, con cerramientos y pavimento adecuado a su uso por parte de los canes y dos fuentes para perros. Asimismo, se colocarán un total de 95 bancos, de hormigón y madera; y 37 de madera y acero; 55 papeleras, y aparcamientos para bicicletas lo largo del parque. Además, se contempla un sistema de alumbrado con 200 puntos de luz con tecnología led y telegestión; y un sistema de drenaje (más de 1.200 metros de tuberías), cuyas aguas pluviales serán almacenadas en un depósito y aprovechadas para el riego de la vegetación del parque.