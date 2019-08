Un parque descuidado en Granja Suárez

En el distrito de Bailén-Miraflores, justo a la entrada del barrio de Granja Suárez se encuentra una zona donde se podría pasear con normalidad o pasar un agradable rato si no fuese por diversos factores que lo impiden. Un vecino se quejó de la acumulación de basura en las papeleras sin que se recogiese durante días, culpando al Ayuntamiento de sus preferencias de algunos barrios como el Centro dando de lado a los periféricos como si no existiesen.

Este residente en la zona lamenta el abandono y descuido de zonas que no son el centro de la ciudad. Por ello, Diario Sur se ha personado en dicho parque, colindante a la calle Victoria Kent, para comprobar su estado. Aunque bien es cierto que la basura acumulada a la que se refería el vecino ya ha sido recogida, se descubrió gran multitud de plásticos, envases y desechos a los pies de los arbustos que rodean la zona.

Como se puede ver en la foto, a dichos desechos se suma que algunas papeleras del parque están destrozadas o arrancadas directamente por lo que los puntos donde tirar los residuos se reducen. La situación se resume en bolsas de basura desparramadas y desechos repartidos por todo el parque.

Además, un parque infantil situado en el centro se encuentra rodeado de una verja que impide su utilización aunque no cuenta con todos los columpios.