Paradas semivacías en la segunda jornada de huelga indefinida del taxi en Málaga Imagen de una parada esta mañana a primera hora. / FRANCIS SILVA La flota trabajará al 50% salvo en el aeropuerto, en donde se mantiene el servicio JUAN SOTO Málaga Lunes, 30 julio 2018, 10:20

Los taxistas de la capital encaran hoy la segunda jornada de huelga indefinida en el sector con solo el 50% de la flota trabajando salvo en el aeropuerto, en donde sí se trabaja de forma normal. De la misma forma que ocurrió ayer, las paradas han amanecido semivacías aunque con servicio y, de momento, no se ha producido ninguna incidencia en los diferentes puntos de la ciudad. Así, a las 8.30 horas la estación de trenes María Zambrano, uno de los puntos más conflictivos de la ciudad, contaba con diferentes vehículos a la espera de la llegada de los trenes, igual que otros vehículos circulaban por la ciudad con normalidad.

El presidente de la asociación Aumat, José Royón, ha explicado que la jornada de ayer transcurrió sin incidentes y con total normalidad y que hoy estarán trabajando sólo las licencias impares en la ciudad. Además, a los taxistas que están haciendo el servicio en el aeropuerto se les va a entregar unas pegatinas en donde se informa de que ellos sí están autorizados para trabajar para evitar incidentes. «Está funcionando todo con normalidad», dijo tajante.

Durante la jornada de hoy tienen previsto repartir unos folletos informativos tanto en español como en inglés en donde informarán a los clientes de sus demandas y de los motivos que les han llevado a apoyar esta huelga. Hoy también está previsto que se celebre una reunión a nivel nacional entre el Gobierno y la patronal que marcará el desarrollo futuro de los paros. «Si se sacan conclusiones claras, la huelga durará poco; sino no sabemos hasta cuándo se puede prolongar».

La huelga convocada el domingo por la mañana se mantendrá de forma indefinida para exigir una mayor regulación que limite la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que prestan servicio a través de plataformas como Cabify o Uber. Tal y como ha ocurrido en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Alicante, la llama ha prendido por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de suspender una normativa aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona para limitar la actividad de estos competidores del taxi.