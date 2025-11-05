Papeleras que tardan en vaciarse en la avenida Doctor Marañón

Que cuando alguien lea estas líneas la zona que se denuncie esté limpia no significa que no haya un problema serio, ya que en ocasiones ... el problema es que se tarda demasiado en sanear ciertos espacios y vaciar papeleras. Es lo que ocurre en la zona de la avenida Doctor Marañón, en la que justamente está situado –no por mucho tiempo– este periódico, y podemos ver cómo la suciedad se apodera de varias zonas.

En los últimos meses, los desechos se acumulan en las aceras, creando una imagen desoladora que no solo afecta a la estética del lugar, sino también la calidad de vida de quienes transitan por allí.

Las aceras, en particular, se han vuelto un verdadero obstáculo. Además de la proliferación de desechos orgánicos e inorgánicos, las superficies se encuentran pegajosas debido a la descomposición de la basura, lo que genera incomodidad y riesgos para los peatones. El mal olor se extiende por la zona, lo que convierte el paso por este tramo de la avenida en una experiencia desagradable, que se extiende hasta barrios como La Roca.

Vecinos y comerciantes de la zona han expresado su preocupación ante la inacción de las autoridades locales. A pesar de los esfuerzos aislados de algunos ciudadanos por mantener limpia su área inmediata, la falta de un sistema eficiente de recolección y limpieza contribuye a la perpetuación del problema. Las consecuencias no solo son estéticas, sino también sanitarias, con el riesgo de atraer roedores e insectos.

Un socavón peligroso en Juan Sebastián Elcano

e. m. Los socavones que han aparecido en varios pasos de cebra de la avenida Juan Sebastián Elcano se han convertido en una constante preocupación. A pesar de las reparaciones periódicas, estos baches tienden a deteriorarse rápidamente, poniendo en riesgo la seguridad de los peatones. Muchos residentes han sufrido caídas debido a los agujeros, lo que ha generado una creciente frustración. Aunque las autoridades locales han intervenido en varias ocasiones, la falta de soluciones duraderas sigue siendo un desafío, dejando a los vecinos en constante alerta ante el peligro.

Oropesa vuelve a lucir limpio trasvarias denuncias

e. m. Tras la reciente publicación en SUR, la Calle Oropesa, en San José, ha experimentado un notable cambio. La acumulación de basura que había afectado a la zona durante semanas ha sido finalmente erradicada gracias a una intervención directa de los servicios municipales de limpieza. Vecinos de la calle celebran la mejora, destacando el esfuerzo de las autoridades por mantener el espacio libre de desechos. Aunque algunos aún piden mayor frecuencia en la recolección, la renovación del entorno ha sido bien recibida. Con esta acción, la calle Oropesa vuelve a ofrecer un aspecto más cuidado y agradable para todos los residentes. ¿Perdurará?