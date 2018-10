Pancartas en Miraflores del Palo para que Emasa les dé agua Uno de los carteles colocados en la urbanización solicitando el suministro de agua al Ayuntamiento. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Viernes, 26 octubre 2018, 08:30

La asociación de vecinos de Miraflores del Palo ha colocado unos carteles en la urbanización reclamando al Ayuntamiento que se haga cargo del suministro de agua, pues esta urbanización, en la que residen unas 800 familias, se abastece de un pozo, siendo la única en suelo urbano a la que no suministra Emasa. La asociación justifica la colocación de los carteles «a tenor de la desesperante desidia del Ayuntamiento, que desde el vertido sufrido en el pozo de agua de la Entidad Urbanística el pasado año viene dando largas y prórrogas a asumir la obligación legal que tiene del suministro domiciliario del agua».

Como se recordará, en noviembre pasado los residentes de la urbanización estuvieron una semana sin poder utilizar el agua de su red al detectarse que salía espuma por los grifos de las viviendas debido a un vertido de detergente concentrado que unas personas que limpiaban un trastero próximo al pozo realizó.

Según Modesto Aranda, presidente de la asociación de vecinos de Miraflores del Palo, existe un riesgo de salud pública para los residentes de la urbanización, y las negociaciones emprendidas con el Ayuntamiento se encuentran en punto muerto por la falta de acuerdo ante las exigencias planteadas por Emasa. «Estamos expuestos a que ocurra de nuevo algo parecido a lo que sucedió el pasado año, y no podemos asumir más responsabilidades por lo que pueda suceder», indica, al tiempo que señala que la urbanización sigue estando a la espera de ser recepcionada por el Ayuntamiento, una asignatura histórica aún pendiente de lograr.

La puerta en la calle Matagallo.

Cerrado de Calderón: una puerta de garaje en la basura

La puerta de garaje que aparece en la imagen ha estado diez días depositada junto a esos contenedores en la calle Matagallo, a la altura del número 36, de la urbanización Cerrado de Calderón, según indica un ciudadano. «Muchas veces se critica a los servicios de limpieza del Ayuntamiento, por la dejadez de algunos barrios, como suele pasar en la urbanización Cerrado de Calderón, pero a veces la actitud de los vecinos es totalmente incívica», escribe. «He visto en los contenedores todo tipo de objetos, colchones, muebles, etc., pero dejar una puerta de un garaje me parece impresentable. Si cambias la puerta del garaje, obliga a la empresa instaladora que se lleve la vieja, pero no la dejes en la acera esperando que el Ayuntamiento te la recoja».

Tras permanecer 10 días tirada en la acera como se ve en la imagen, la puerta ha sido retirada finalmente esta semana. «Desconozco si por el Ayuntamiento, por el propietario o por algún chatarrero que pasara por allí», concluye.