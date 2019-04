Paloma Saborido: «En mi pregón la palabra está por encima de cualquier elemento accesorio» Paloma Saborido, en un banco de la calle Molina Lario, que este año será parte del recorrido oficial. / MIGUE FERNÁNDEZ Pregonera de la Semana Santa de Málaga 2019 Esta doctora y profesora titular de Derecho Civil en la UMA dice que contará «las experiencias de una mera cofrade que viste la túnica desde los tres años» ÁNGEL ESCALERA Málaga Viernes, 5 abril 2019, 01:41

La vida de Paloma Saborido Sánchez ha estado ligada a la Cofradía de la Pollinica desde su nacimiento. Ahora, a sus 45 años, tiene la responsabilidad de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Málaga, como hizo su padre, Jesús Saborido, en 1978, una alocución que marcó una época. Si su padre es su maestro, su madre, Paloma Sánchez, le ha inculcado que la mujer debe trabajar en igualdad en las cofradías. Paloma Saborido ha tenido una excelente cuna cofrade, unas vivencias que le ayudarán cuando este sábado se suba al escenario del Teatro Cervantes y pronuncie un pregón que ella define de clásico en el sentido de que «la palabra estará por encima de cualquier elemento accesorio». Doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil de la UMA, Paloma Saborido será la quinta mujer que dé el pregón de la Semana Santa de Málaga (la sexta si se cuenta la alocución radiofónica de Pilar Millán-Astray). «Voy a contar las experiencias de una mera cofrade que viste la túnica nazarena desde los tres años», afirma.

–¿Está viviendo con muchos nervios los días previos al pregón? Supongo que es una experiencia única para alguien como usted, que lleva la Semana Santa en la sangre.

–Si digo que no estoy con nervios, le mentiría, pero más que nerviosa estoy muy emocionada. Es una sensación preciosa. Se me acercan personas que me dan muchos ánimos y muchas muestras de cariño. Y eso me emociona, me reconforta y también me alienta, porque veo interés en la gente.

–Sin desvelar lo que no pueda para mantener el misterio, ¿cómo definiría el texto que ha escrito?

–Es el pregón de una mera cofrade, sin más. Es muy complicado hoy, en 2019, decir algo nuevo; hacer algo novedoso en un pregón de Semana Santa. La diferencia entre un pregón y otro es la impronta personal que aporta el pregonero; esa impronta depende de su experiencia como cofrade. Ha habido pregones, como los tres anteriores al mío, de periodistas que tenían una visión más completa. Yo tengo, probablemente, una visión parcial, subjetiva, de una vivencia personal, pero también de estar toda mi vida trabajando por y para una cofradía.

–¿Se parece su pregón en algún aspecto al que pronunció su padre, Jesús Saborido, en 1978? Ese texto marcó una época y aún es recordado 41 años después de decirlo.

–Estoy convencida de que no podré llegar jamás a la altura de mi maestro, que es mi padre. Además, es que el mío no es una segunda parte del pregón de 1978, porque ese es único, salvando a todos los demás, que también son excepcionales. El momento de las cofradías hoy es completamente diferente. Por eso, el pregón tiene que ser distinto, porque la Semana Santa de Málaga es otra cosa completamente diferente.

–Ser mujer ¿le supone una responsabilidad añadida a la que ya significa salir al escenario del Teatro Cervantes a glosar la Semana Santa de Málaga ante el público cofrade?

–Yo no encuentro ningún añadido. Ya es suficiente responsabilidad pronunciar el pregón, ya se sea mujer, hombre, joven o mayor. No tengo ningún reparo en decir que me considero una mujer feminista, incluso en el ámbito cofrade. He seguido ejemplo de mi madre, Paloma Sánchez, que fue la primera mujer en una junta de gobierno. Creo que he sido la única que ha publicado una investigación sobre la aplicación de la ley de Igualdad en las cofradías y hermandades en el ámbito del Derecho. En mi profesión, pertenezco a un grupo de investigación sobre la feminización del Derecho Privado. También digo que jamás me he sentido discriminada en el mundo cofrade por ser mujer. Nunca lo sufrido; me siento plenamente integrada. Eso no quiere decir que yo vuelva la cara a alguna situación que pueda producirse con determinados cofrades.

–¿Su pregón mantiene una estructura clásica citando a las cofradías siguiendo el orden de salida procesional o intercala a las hermandades a la hora de mencionarlas?

–Es un pregón clásico en el sentido de darle relevancia a la palabra, es decir, no hay un elemento extra en el pregón, que dura una hora y trece minutos, cronometrado por el reloj. Insisto, es un pregón en el que se da preferencia a la palabra. En cuanto a la estructura, he seguido al pie de la letra al maestro Antonio Garrido, que escribió un excelente capítulo en un libro de la Editorial Arguval sobre cómo tiene que ser un pregón. Él dijo que hay tres formas de hacerlo. Yo he elegido una de las tres. Antonio hablaba de que se podía ir de Domingo a Ramos a Viernes Santo o hacerlo mediante escenas de la pasión o siguiendo una idea principal y, a través de ella, intercalar a las hermandades. Yo he escogido una de esas tres posibilidades. Lo que puedo asegurarle es que es un pregón clásico, en el que la palabra está por encima de cualquier elemento accesorio.

–Me imagino que ha basado su texto en las experiencias cofrades que tiene, sobre todo las relacionadas con la Pollinica, hermandad a la que usted pertenece de toda la vida.

–Es un pregón de experiencias; no puedo contar otra cosa. No soy poeta, soy una investigadora. Empecé a vestir la túnica nazarena en la Cofradía de la Pollinica con tres años y no la he dejado. En mi casa me llamaban 'la niña vieja', porque con cinco o seis años iba con mi padre a encerrar la Expiración y la Esperanza, junto a destacados cofrades como Pepe París y Lola Carrera, entre otros. He tenido la suerte de haber vivido la Semana Santa de mis padres y, afortunadamente, también la mía. Son experiencias de una mera cofrade. No hay más. Eso es lo que voy a contar. Antes de este, solo he dado un pregón: el de la Juventud Cofrade. Lo pronuncié cuando tenía 20 años. Desde entonces no he vuelto a dar un pregón.

–Por lo que dice, ha intentado que su pregón no sea largo. ¿Le ha costado trabajo sintetizar ideas, vivencias y todo lo que desea transmitir al público en el Cervantes?

–Por mi profesión, he dado muchas charlas y conferencias y he comprobado que hablar 45 minutos es estupendo, pero cuando llegas a los 60, la gente se cansa por muy buena que sea la charla. Yo tenía muy claro que no debía escribir un texto muy largo. Pasar de una hora ya me costaba. He llegado a la hora y trece, porque es muy complicado reducir cuando te pones a escribir. Es verdad que no me he dejado fuera nada fundamental. Todo lo que quiero decir está en el pregón, pero he tenido que recortar por no cansar al público y mantener su atención.

–Supongo que estos días le estarán pidiendo muchas entradas para el teatro y poder escuchar lo que usted exalte de las cofradías y de la Semana Santa malagueña.

–Eso es algo horroroso, es lo único malo que llevo. He delegado esa tarea en mi marido; yo no puedo hacerla, porque tengo tantas peticiones de familiares, íntimos amigos...