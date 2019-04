Paloma Saborido defiende a las mujeres en las cofradías para que sean lo que «les dé la gana» Paloma Saborido Sánchez, durante un momento del pregón. / EDUARDO NIETO Pregón de Semana Santa 2019 Recrea cómo debe ser la vida de un cofrade desde la infancia hasta la vejez en un pregón marcado por sus vivencias en la Pollinica ÁNGEL ESCALERA y ANTONIO M. ROMERO Málaga Sábado, 6 abril 2019, 22:15

Alto y claro. Sin esconder su pensamiento. Con toda la fuerza de la igualdad. Así defendió Paloma Saborido Sánchez a la mujer en el mundo de las cofradías en el pregón de la Semana Santa de Málaga que pronunció este sábado en el Teatro Cervantes. La pregonera, que pertenece a la Cofradía de la Pollinica desde que nació, hizo hincapié en el papel destacado que juega la mujer en el seno de las hermandades con estas palabras: «Porque ya se abrieron hace tiempo los cerrojos y hoy ya no se encuentra para ti ninguna puerta cerrada. Porque hoy aquí solo sobra quien dice que alguna sobra, porque hoy jamás estarás por tu sexo vetada. Viste una túnica, saca un trono, se acólita o lo que te dé la realísima gana. Porque hoy aquí no se trata de techos ni de derechos, sino solo de Cristo y de su Madre, que a todos nosotros nos emplazan y nos igualan» .

Paloma Saborido, que es doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Málaga (UMA), subrayó que no se puede diferenciar o limitar la labor en las cofradías en función del sexo y recordó que Jesucristo no discriminó a nadie. Así, precisó: «Da igual quién seas. A Cristo le da igual de dónde provengas. Le da igual hasta qué género tengas. Porque a través de las Sagradas Escrituras sabemos que sus leales no tuvieron problema en entender que el Maestro llamó por igual al hombre y a la mujer». La pregonera aseguró que entre las paredes de las hermandades malagueñas se dice con orgullo: «Que da igual si no eres él, sino ella, que nos hemos hecho uno por la certeza de hombres y mujeres que eliminaron absurdos reparos que no tenían cabida en el mensaje de Cristo».

Paloma Saborido, a continuación, se dirigió al público que llenaba el teatro para indicarle que le permitiera, durante un momento, hablarle a la mitad de la población, en alusión a las mujeres. «A ti, mujer, que mientras otros andan, tú escalas cimas de montañas, orgullosa de abrir para otras una nueva trazada. A ti, mujer, que sueñas con un mañana diferente, mientras lo cimientas callando obsoletas reglas heredadas. A ti, mujer, que estás cansada ya de abrir puertas a patadas. A ti, mujer, que, tras un no, sonríes valiente con cada logro que no alcanzas ». Esta profesora de Derecho Civil invitó a las féminas a acercarse más al seno de las cofradías. «Porque hoy no dudes de que esta nuestra tradición, sin velo alguno, te espera y te prepara», dijo.

El acto comenzó con el saludo institucional que corrió a cargo del jefe de Comunicación de la Agrupación de Cofradías, Francisco García, que dio paso a la banda de música nuestra Señora de la Soledad (Mena). Además del himno nacional y del de Andalucía, la banda interpretó tres marchas procesionales: 'Entrando en Jerusalén', 'Pasan los campanilleros' y 'María Santísima del Amparo'.

Tras un breve descanso para culminar el arreglo del escenario, la segunda parte del acto la abrió el periodista de Canal Málaga y pregonero del año pasado, Santiago Souvirón, quien se encargó de presentar a Paloma Saborido, de la que comentó que es una enamorada de la Virgen del Amparo y una persona que vive la Semana Santa con intensidad desde que era niña. «Paloma Saborido es una cofrade que estoy convencido de que os va a emocionar, que va a sacar de lo más profundo de vuestro recuerdo aquellas etapas y momentos que guardáis con melancolía, cariño y emoción en el cajón de la memoria, donde solo caben los verdaderos valores de la vida».

Tras la presentación de Souvirón, llegó el instante más esperado, el comienzo del pregón de Paloma Saborido, quien inició su alocución con un verso de Gabriela Mistral dedicado a la cruz, que pronunció Jesús Saborido (padre de la pregonera) en el pregón que dio en 1978. Seguidamente, citó unas palabras de Santa Teresa de Jesús. Después de saludar a las autoridades presentes, a las 41 cofradías agrupadas, a las no agrupadas y a sus hermanos pollinicos, aseveró: «Llegó el momento. Aquí estoy. Y sigo todavía sin conocer los motivos y razones que llevaron a nuestro presidente, a elegirme a mí, a una mera cofrade, de entre tantos y tantos conocedores de nuestra Semana Santa».

Paloma Saborido desveló un secreto, a modo de anécdota, que se vive en la mañana de cada Domingo de Ramos en el patio del instituto Gaona, donde se forma la sección de la Virgen del Amparo. Al llegar al dintel de la reja del patio, los nazarenos inclinan el capirote y salen a la calle, algo que la pregonera también hace, aunque de forma innecesaria, ya que por su estatura el capirote nunca podría tropezar con el dintel. «Y entonces, ocurre; suenan las sonrisas cómplices de cada año, incluso, os confieso, algún comentario algo malicioso sobre mi estatura, pues lo cierto es, amigos, que ni aun atravesando totalmente erguida, con calzado y de puntillas, jamás podría rozar siquiera el dichoso dintel de aquella cancela», contó con sentido del humor.

Y añadió: «Pues bien, debo confesaros que así me encuentro hoy ante vosotros: carente de talla para pregonar nuestra Semana Santa. Por todo ello, y porque toda la noche habré de hablaros de puntillas, mis primeras palabras serán, deben ser, de agradecimiento», indicó para, a continuación, dar las gracias al presidente de la Agrupación, Pablo Atencia, por haberla nombrado pregonera; a Santiago Souvirón, por sus palabras de presentación, y a todos los cofrades, ante los que significó que se presentaba sin credenciales, sin títulos y quizá hasta sin la vergüenza que debería requerírsele. «Solo traigo conmigo una verdad cofrade abarrotada de recuerdos, de presente, de intenciones. Una verdad cofrade que es idéntica a la vuestra; que engalana la fe que profesamos con túnica y capirote», dijo.

Esta profesora de Derecho Civil de la UMA, que anunció que iba a ejercer de 'lazarilla' de los asistentes, eligió como hilo conductor de su pregón a un protagonista anónimo que, desde la infancia hasta la vejez, va pasado por las distintas etapas de un cofrade. Un cofrade que se adentra en el mundo de las hermandades y de la Semana Santa de la mano de su familia y que se va formando a través de las enseñanzas que recibe de sus abuelos y de sus padres.

Paloma Saborido, que fue mencionando a las imágenes de las cofradías a lo largo de su alocución sin seguir el orden de salida procesional, recreó la emoción e ilusión que para un niño supone el Domingo de Ramos. «Y llega el día del principio. Y nuestro pequeño adelanta al amanecer, porque el Domingo de Ramos, amigos, somos nosotros, todos los cofrades sin excepción, los que apremiamos al sol para que despierte. Y se levanta con mayor ilusión que el Día de Reyes, pues hoy no recibe caprichos pasajeros caducos, sino que se prepara para absorber una lección de sentimientos, una enseñanza de adhesión imperdurable, una iniciación como seguidor de Cristo».

Una vez acabada la infancia, llega la juventud, un periodo al que la pregonera, que se definió como «una mera cofrade», prestó especial atención. «Vosotros, jóvenes, a los que la sociedad actual os entorpece el futuro de manera continuada e incomprensible; es esta misma juventud cofrade la que hoy vive en las hermandades nuestro presente, la que colabora para avanzar sin distinción de edad, la que entiende que no cabe futuro sin formación, la que se integra sin exigencias, sin condiciones, sin reserva».

Respecto a la sana rivalidad entre los devotos de las Vírgenes de los Dolores de la Expiración y de la Esperanza, Paloma Saborido zanjó cualquier polémica al asegurar: «Esperanza y Dolores. Dolores y Esperanza. No quiero, no puedo, no consigo saber cuál es la Reina. ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros si ni Dios mismo sabría elegir entre Ellas?»

Otro elemento que destacó es que en las cofradías hay gente de todos los estratos de la sociedad. «Da igual a qué clase social pertenezcas, qué profesión tengas o de qué raza seas... Y es que no hay mayor ejemplo de integración rotunda que ver a Cristo erigiéndose en 'el Moreno', procesionando entre los rezos entonados de un pueblo que también es pueblo», señaló en referencia a la Cofradía de los Gitanos.

No pasó por alto la difícil situación que soportan algunas mujeres que, para sacar adelante a sus hijos, entran en el mundo de la prostitución. La pregonera ejemplificó ese asunto en una mujer, a la que llamó Soledad, que va de promesa tras Jesús Cautivo con los ojos vendados para no dejar que Él averigüe en su rostro en lo que se ha convertido, pero «llegará el día en que Soledad retire su pañuelo y pueda mirarlo frente a frente a la cara, porque Jesús Cautivo todo lo puede».

Paloma Saborido, ya en la parte final de su intervención, proclamó una declaración de amor eterno y perpetuo a María Santísima. «A Ella. A la vuestra. A cada imagen que la representa y que se ha apoderado de nuestra alma y nuestras plegarias. Porque no cabría Resurrección alguna sin Ella. Cerrad conmigo ahora los ojos y, con estas palabras, admirarla, añorarla, evocarla...»

La pregonera terminó su alocución expresando lo que siente por la Virgen del Amparo. Para ello, utilizó una frase del pregón de Jesús Saborido: «Ella es más bonita que la belleza misma». Seguidamente, abrió su corazón y desgranó su amor por María Santísima de Amparo. «Déjame que te rece hoy, Amparo, como si estuviéramos postrados en tu presencia. Porque si te miro, me haces desandar la vida para regresar a aquella niña que, entregando alfileres, descubrió un rincón divino en la intimidad de tu silueta. Porque tú y yo conversamos en este idioma que me permite sentir a Cristo a rienda suelta. Porque eres compañera, guía, maestra, portal, refugio, madre y mi dueña. Amparo de mis días, venerada, amada y eterna Virgen mía».

Paloma Saborido recordó a destacados cofrades ya desaparecidos:Francisco Triviño, Pepe Atencia, Pepe París, Jesús Castellanos, Lola Carrera, Antonio Garrido y Eloy Téllez, entre otros, antes de animar a los cofrades a salir a la calle en Semana Santa para «no quede ni un rincón en esta nuestra Málaga al que mostrar que somos seguidores de Cristo». La pregonera finalizó su pregón con unas palabras de Santa Teresa de Jesús. El público, puesto en pie, le tributó una gran ovación, que ella agradeció emocionada.

