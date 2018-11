El Palo: un solar foco de ratas y de suciedad Vista del solar situado en las Cuatro Esquinas de El Palo del que se quejan los vecinos. JOSÉ MANUEL ALDAY Martes, 6 noviembre 2018, 09:23

En las Cuatro Esquinas de El Palo existe un solar vallado que lleva así desde hace ya años y que con el paso del tiempo se ha convertido en un nido de ratas y en un foco de suciedad, según se quejan los vecinos de la zona. Uno de éstos se dirige al periódico y dice que en ese solar baldío «hay ratas como conejos». Añade que los matojos y la vegetación que hay en su interior crece de manera salvaje y llegan hasta las viviendas, constituyendo un peligro, pues señala que cualquiera que pase por allí «puede en un momento dado arrojar una colilla y provocar un incendio que alcance a las casas». Por si esto fuera poco, señala que hace unos días, la valla que rodea el solar ha estado abierta por uno de sus tramos, por lo que teme que cualquiera pueda entrar en la parcela «para hacer lo que quiera».

La situación que describe este vecino es compartida por otros residentes en la zona, quienes reclaman una limpieza del lugar para evitar las molestias que ocasiona por el abandono en el que se encuentra. En el solar en cuestión estaba prevista la construcción de un edificio, algo que no se llegó a realizar debido a la crisis, según indican. «Aquí han tratado de entrar en más de una ocasión las ratas, y tengo que estar muy atento para evitarlo, porque de lo contrario sería un problema grande para mi y para mi negocio», afirma un quiosquero que tiene el negocio justo en la acera de enfrente de la parcela en cuestión, y que asegura haber sido testigo en más de una ocasión del paso de las ratas de gran tamaño por delante de su negocio.

En esa zona de las Cuatro Esquinas los vecinos de El Palo han solicitado también la colocación de unas vallas de seguridad ya que los autobuses y camiones pasan muy pegados a la acera, que en ese punto se estrecha.

Fuengirola: queja por la tardanza en arreglar la luz

Miguel Ángel Hernández abrió una peluquería hace un mes en la calle Nuestro Padre Jesús Cautivo 23 de Fuengirola y se dirige al periódico para mostrar su queja por las incidencias que asegura está sufriendo con el suministro de luz en su negocio, y la falta de respuesta a las reclamaciones que ha presentado a la compañía eléctrica. Según relata, el día 31 de octubre su negocio se quedó sin luz debido a una avería producida en la calle al parecer por unas ratas. Tras ello asegura que el día 1 llamó a las 9.30 am al servicio de atención al cliente de Endesa, tras lo que le indicaron que en el plazo de 90 minutos resolverían el problema, irían los técnicos o recibiría una llamada. «No obtuve solución ni llamada hasta que los técnicos llegaron a las 19.20 pm y dijeron que en 10-15 minutos estaría solucionado», indica. Sin embargo asegura que no fue así y que el día 2 tuvo que realizar una nueva llamada al servicio de atención al cliente. Según manifiesta, finalmente recibió la primera llamada «después de dos días».

«Gracias a la empresa más grande de España he tenido pérdidas de más de 1000 euros diarios, además del estrés de nervios, del dolor de cabeza y de no dormir», dice. Relata además que «una clienta importante finlandesa tenía un evento especial y por culpa de Endesa la perdí y tal vez tenga una posible denuncia».

«Esto no puede pasar, lo único que me decían es «lo siento, no podemos hacer nada», pero eso no justifica lo ocurrido y el daño ocasionado», concluye.