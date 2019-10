Más País presenta su lista en Málaga como un proyecto «útil» y acento verde Miembros de la candidatura antes del acto. :: francis silva ANTONIO M. ROMERO MÁLAGA. Sábado, 19 octubre 2019, 00:04

El Teatro Romano y la Alcazaba fueron testigos en la tarde de ayer de la presentación pública de la candidatura de Más País Andalucía-Equo por Málaga cara a las elecciones generales del 10 de noviembre y que encabeza al Congreso la profesora universitaria granadina Carmen Lizárraga. Una puesta de largo donde la formación liderada por Íñigo Errejón se presentó como un proyecto «útil», al servicio de los intereses de la ciudadanía por encima de los del partido y con un marcado acento ecologista y feminista.

En un acto conducido por la abogada ecologista y número once de la lista, Inmaculada Gálvez, Lizárraga protagonizó su primer mitin público como candidata, donde subrayó que esta opción política amplía el espacio progresista buscando el encuentro y el acuerdo para acabar con la situación de bloqueo de los últimos meses que impidió la formación de un Gobierno de izquierdas y con el objetivo de anteponer «los intereses ciudadanos a los intereses partidistas». «Iglesias y Sánchez no ponen al país por delante de sus intereses», criticó.

Sacar de la abstención a las personas que han visto que su voto «se tira al cajón del desacuerdo»; ejercer un valor que hoy es «revolucionario» como es de la responsabilidad; y hacer frente a «la emergencia democrática, social y climática» son, a juicio de Carmen Lizárraga, los tres objetivos fundamentales del proyecto de Más País Andalucía-Equo.

Lizárraga expuso que hay que conseguir en España una verdadera justicia social que no se logrará si no se consigue antes la transición ecológica. En este punto, defendió que Málaga debe seguir siento un motor económico de Andalucía pero como referente verde, con un mayor peso de la economía verde y seguir liderando el sector turístico con un turismo que necesita de «un mar vivo y no muerto».

En esa misma línea de la defensa de un proyecto político basado en el ecologismo, el feminismo y la justicia social se expresaron los números dos, tres, cuatro y cinco de la lista al Congreso, Francisco José Jurado, Rosario Luque, Ángel Rodríguez y Encarnación Páez, respectivamente, así como el cabeza de lista al Senado, Francisco Soler Luque. Además, incidieron en que es una lista que sobrepasa las fronteras provinciales.