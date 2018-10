Padres de Teatinos exigen dimisiones por la «caótica» gestión del instituto Concentración de ayer en Teatinos. / Germán Pozo En un nueva concentración ante las obras critican que las prefabricadas en la Laboral aún no están terminadas FRANCISCO GUTIÉRREZ Martes, 16 octubre 2018, 00:14

Los padres de alumnos de Teatinos creen que el margen de confianza con las autoridades y gestores de la Junta se ha acabado y exigen que se asuman responsabilidades por la «caótica» gestión en la escolarización de sus hijos, la planificación del curso y la instalación de aulas prefabricadas en la Universidad Laboral. Lamentan que haya pasado un mes desde el inicio de curso, y los 180 estudiantes de primer curso de Secundaria continúen «de prestado» en las salas de televisión de la residencia escolar de la Universidad Laboral, ya que los módulos provisionales aún no están equipados.

«Nadie nos informa de cuándo o cómo van a ir nuestros hijos a las aulas prefabricadas», señaló la portavoz de la plataforma de padres, Mar Villanueva, que denuncia una vez más la masificación, atascos y problemas en los accesos a la Universidad Laboral, instituto al que se han llevado a estos 180 estudiantes que solicitaron «bajo engaño» plaza en el nuevo instituto. «Se ofertó un instituto que no estaba ni está terminado, y a esos alumnos se les lleva a un centro masificado, para estudiar en aulas prefabricadas que no estaban a principio de curso ni a día de hoy –por ayer–, con turnos en el transporte escolar porque no hay espacio para tantos autobuses y con un peligro cierto para nuestros hijos, que tienen que utilizar una calle con las aceras en obras». Toda esta situación, según Villanueva, lleva a los padres a exigir dimisiones de los responsables de Educación, tanto los responsables provinciales de planificación y la delegada, como la consejera de la Junta.

La parlamentaria del PP Esperanza Oña dio su apoyo a los vecinos. Consideró que no se puede estar 20 años pidiendo un instituto, como han estado haciendo estos padres, y que aún no esté terminado en un barrio que por su crecimiento «necesitaría al menos tres», achacando estos problemas a la «falta de planificación» y a una «actitud despótica» por parte de los responsables de la Junta.