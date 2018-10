Padres de niños autistas reclaman la ayuda de los profesores asistentes SUR MÁLAGA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:05

Padres de niños con trastorno del espectro autista denuncian que sus hijos no están siendo debidamente atendidos en los centros educativos de Infantil. El problema, señalan, es que el convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la Federación Autismo Andalucía se ha firmado el día 3 de este mes, de manera que, de acuerdo con los plazos previstos para el procedimiento de autorización de las actividades de colaboración, hasta mediados de diciembre no estará operativo. De esta manera, el curso comenzó con los profesores asistentes (sombras) acompañando a los alumnos, pero los inspectores dieron instrucciones para suspender este apoyo hasta que no se resuelva el procedimiento. Los padres no entienden que, siendo el mismo convenio para todos los cursos, no se firma antes, de manera que para octubre los profesores asistentes puedan estar ya ocupándose de sus hijos: «son como la silla de ruedas, el audífono o el intérprete de signos», de otros niños, afirman.